Стало известно об уникальном астрономическом явлении, которое накроет землю и будет иметь огромное влияние на всех людей
Дело в том, что 10 января будет первое полнолуние в 2020 году, но что особенно важно, оно совпадает с лунным затмением. Астрологи утверждают, что такое сочетание может стать очень опасным, и кроме того, 10 января – последний день коридора затмений, что может добавить негативного воздействия на человечество.
Полнолуние начнется 10 января в 21:21 в созвездии Рака. Волчье полнолуние или как ее еще называют "Волчья Луна" появится в небе вечером, около 10 вечера. Если погода будет безоблачной, то увидеть его можно будет и с территории Украины.
Полутеневое лунное затмение будет длиться около 4 часов. По словам специалистов, это будет самое глубокое и заметное затмение в 2020 году. Максимальная фаза затмения наступит в 21:10 и продлится всего 2 минуты. Такое лунное затмение имеет еще несколько названий – Ледяная Луна, Луна после Йоля.
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Эксперты считают, что все процессы, которые происходят с Луной, так или иначе имеют влияние на человека.
"Влияние есть. Безусловно, Луна, ее фазы – полная Луна, новая Луна – очень активно влияет на состояние женщины. Это влияние сложно объяснить, но оно есть. Когда происходит полное затемнение Луны (и это подтверждается экспериментами), то это очень влияет на самочувствие мужчин – мне были известны такие научные работы", - отметила председатель Львовского астрономического сообщества, доцент НУ "Львовская политехника", ученая-астрофизик Любовь Янков-Витковская.
Поскольку полнолуние пройдет в знаке Рака, то основные проблемы могут коснуться любви, настроения и семьи. У людей могут быть резкие смены настроения, раздражительность и агрессивность.
Не стоит в этот день выяснять отношения и начинать ссоры, особенно на почве ревности. Это может привести к серьезным конфликтам. Возможны внутренние метания, которые потянут за собой физическое недомогание и нарушение гармонии.
Ближайшие сутки будут весьма напряженными и есть риск переутомления и астрологи советуют не браться за все дела сразу, не перегружать себя, а сохранять последовательность в делах.
Нельзя нарушать правила дорожного движения и ввязываться в сомнительные операции и дела.
В этот день можно провести важное совещание или встречу, можно отправиться за покупками, но держать себя в рамках допустимого бюджета.
Чтобы решить собственные эмоциональные проблемы, стоит несколько часов провести в одиночестве.
Также советуют отпустить мысли и не искать тайный смысл в том, что происходит, так как ближайшие сутки будут полны хаоса и неразберихи.
Нужно настроиться на позитив, больше улыбаться и сдерживать негативные эмоции. Все претензии к окружающим стоит высказать на следующий день, когда исчезнет дополнительная отрицательная энергетика.
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