Місячне затемнення 10 січня 2020 року буде мати великий вплив на все живе на Землі

Фахівці відзначають, що до цього дня потрібно бути готовим, оскільки Місяць впливає на припливи і відливи на планеті – і заодно на кровоносну систему і серце людського організму.

Більш того, найсильніші магнітні бурі в січні 2020 досягнуть Землі як раз через декілька днів після того, як відбудеться місячне затемнення. Два таких потужних явища, які йдуть підряд, дуже впливають на те, що відбувається на Землі.

Місячне затемнення розпочнеться 10 січня о 21:07 по Києву. Свого піку вона досягне на 23:10, а завершиться вже 11 січня – о 01:12. Затемнення пройде в знаках Рака і Козерога.

Сузір'я Рака впливає на те, що затемнення вплине на те, що відбувається в будинку, де ми живемо. Це можуть бути події, пов'язані як з самим будинком (купівля, продаж, ремонт тощо), так і з тими, хто живе в цьому будинку (батьки, в першу чергу мама, інші родичі і часто бувають в будинку люди). Затемнення може впливати на стосунки з близькими, на те, як добре (або погано) ми відчуваємо себе біля домашнього вогнища. Також можуть бути порушені теми іншого майна (транспорт, земля і т. д.).

Під час місячного затемнення 10 січня 2020 року потрібно максимум уваги звернути на свій дім, своїх близьких, а також тих людей, які від вас залежать або яким ви щось обіцяли. Астрологи радять у цей день розібратися зі своїми почуттями і емоціями, заглянути у свій внутрішній світ.

У медичній астрології знак Рак співвідноситься з грудною кліткою і органами, що перебувають за грудиною. В період місячного затемнення треба пам'ятати про те, що ця частина тіла може бути особливо беззахисна.

Каменем затемнення 10 січня стане циркон, тому добре буде в цей день носити прикраси з цим каменем. Ритуали на місячне затемнення спрямовані, насамперед, на очищення: від банального прийняття душу до медитації. В цю ніч радять поставити дзеркало на підвіконня, повернувши його до неба, щоб відвернути від себе і свого житла негативну енергію Місяця. Також вдома та на робочому місці після затемнення варто зробити прибирання і звільнити простір для нового і кращого.

В цей день радять посидіти на дієті і пити багато води. Також слід утриматися від з'ясування стосунків, сварок і прийняття остаточних рішень.

Воно закриває коридор затемнень 2019-2020, який відкрило сонячне затемнення 26 грудня 2019.

Побачити це затемнення при сприятливих погодних умовах можна буде в Європі, Азії та Африці. Місяць закриє лише півтінь Землі.

В 2020 році очікується 4 місячних затемнення і 2 сонячних:

10 січня – напівтіньове затемнення Місяця (23:10);

5 червня – напівтіньове затемнення Місяця (23:25);

21 червня – кільцеподібне затемнення Сонця (у 09:40, побачать Азія, Африка, Китай і над Тихим океаном);

5 липня – напівтіньове затемнення Місяця (у 07:30);

30 листопада – напівтіньове затемнення Місяця (у 13:44);

14 грудня – повне сонячне затемнення (повна фаза 2 хвилини 10 секунд у 20:14, де видно: Тихий океан, Аргентина, Чилі і Атлантичний океан).

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