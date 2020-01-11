Ракета, не могла случайно сбить украинский Боинг, как это пытаются показать в Иране

Утром 11 января высшее руководство Ирана выступило с заявлением о том, что украинский рейс МАУ был ненамеренно сбит ракетой, выпущенной иранскими военными.

Как сообщает Politeka.net, признание Ирана прокомментировал на своей странице в Facebook блогер и журналист Айдер Муждабаев.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко не должны мириться с сухими извинениями, соболезнованиями и компенсацией, которые поступят от Ирана. Главное, это довести расследование до конца и настаивать на трибунале.

"Это нужно, в первую очередь, не для того, чтобы удовлетворить свои собственные амбиции, а для того, чтобы впредь больше никогда не повторилось такой трагедии", - высказался блогер.

Муждабаев отметил, что Иран, как и Российская Федерация давно перешли любые границы дозволенного, и крушение украинского Боинга не случайность.

"Для режимов этих стран убийство авиапассажиров – не случайность, как заявили власти Ирана, а система, на прицеле у которой – весь цивилизованный мир. С такими "пациентами" в случайность верить нельзя. Нет сомнений, что какой-нибудь Иван или Василий либо собственной рожей был в составе расчета сил ПВО Ирана", – написал журналист на своей странице в сети.



Доказать, что союзники России - преступники, дело чести для Украины, ведь сбитые самолет МАУ в Иране и МН-17 на Донбассе лишь звенья одной цепочки событий.

"Преступники должны быть названы поименно, а страна, убивающая мирных людей, должна оказаться в изоляции и стать объектом убийственных санкций", - резюмировал Муждабаев.

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