Боевики, которые в 2014 году пошли воевать против Украины за «ДНР» и «ЛНР», по-полной почувствовали на себе все прелести «русского мира», который так рьяно звали в свой дом

При этом они до конца не осознают, что сами же навлекли беду на свою голову и разрушили собственную жизнь и жизни ни в чем не повинных людей.

Очередное тому подтверждение – рассказ бывшего боевика «ДНР» Дмитрия Снежнянского из города Снежное, опубликованного на YouTube-канале «русскомирца», передает Politeka.

В кадре – мужчина в годах в форме боевика «Л/ДНР» с медалями, который рассказал, как «республика» оставила его без средств к существованию.

По словам «героя», до 2013 года у него был контейнер на рынке, построенный за собственные деньги. Как только в городе запахло «русской весной», Дмитрий активно включился в «работу», забросив торговлю, и стал заниматься организацией митингов за Путина, ездить в Донецк, а когда боевики захватили ДОГА, пошел ее охранять.

После того, как руководством снежнянской самообороны было решено выставить блокпосты вокруг города, его назначили командиром 8 блокпоста. Там он пробыл до 9 июня, после чего «показал пример своим подчиненным и одним из первых отправился воевать под Луганский аэропорт».

Вернувшись с войны, Снежнянский в 53 года пошел работать на шахту.

«Попробовал торговать на рынке, но семью не прокормишь. Жена осталась торговать, я пошел работать на шахту. Поработал два года. Скажу так: семью невозможно прокормить на эти деньги. Жена осталась предпринимателем, а я подрабатывал. Пришлось уехать в Россию».

Когда через месяц экс-боевик вернулся домой, узнал, что администрация Донецка «отжала» его контейнер, а жена осталась безработной. Такая же участь постигла еще 13 человек, большинство из которых женщины: пенсионерки, вдовы и одинокие.

Через месяц я приехал домой на праздники, чтоб отпраздновать, смотрю, у жены совсем не праздничное настроение. За этот месяц, пока я был в России, ее лишили контейнера, который я поставил за свои деньги, и сейчас она у меня безработаная. Работу здесь найти практически невозможно. Директор рынка лишил мест 13 человек. Они обращались и к администрации Снежного, и к депутатам, но никто не помог.

«Я хочу, чтобы все, кто посмотрел это видео, распространили его и показали, как у нас на рынке уважают жителей нашей республики. Их просто лишают куска хлеба», – подытожил свой рассказ адепт Путина.

В комментариях пользователи не смогли удержаться от сарказма:

«Пересмотрела два раза. Награда нашла героя. Рассмешило то, что оно ещё и форму натянуло. Будет тварь в этой форме с протянутой рукой ходить. Карма долго запрягает, но уже если запрягла, то три раза переедет. Хотелось бы потыкать тело в лозунг «ДНР-всё только начинается», «и оно ж такое тупое, что не понимает, что сам творец этого беспредела!», «ну а говорят, шо нет правды на земле и выше, вот же она: за шо воевал защитниг, отдайте герою контейнер своими руками построенный», «А что разве не за это вы воевали? Я вас поздравляю, получайте народную республику».

Напомним, жители ОРДЛО штурмуют границу ради украинских денег, на закон плевать.

Как сообщала Politeka, адепт "Новороссии" на собственной шкуре испытал "русский мир".

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