Российский актер Иван Охлобыстин, известный своей любовью к боевикам «ДНР» считает, что украинцы и русские «будут братьями и добрыми соседями»

Об этом одиозный артист рассказал в интервью российским СМИ.

Фанат «русского мира» Охлобыстин убежден, что сейчас Украина переживает «глобальные геополитические изменения».

«Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу», – говорит скандалист.

В речах Охлобыстина есть уверенность, что после смены нескольких поколений можно будет говорить о «примирении братских народов» .

«Несколько поколений могут, конечно, вырасти с лозунгом «Москаляку на гiляку». Но пройдет время, этот морок развеется», — считает актер.

Ранее мы писали, что скандальный российский актер Иван Охлобыстин, известный своей любовью к боевикам «ДНР», набросился с резкой критикой на молодежь, которая жаждет перемен в России.

Об этом одиозный артист рассказал в интервью российским СМИ.

Фанат «русского мира» Охлобыстин предупредил молодежь, что "если протесты разгорятся в России, то будет как в Украине".

"И со стороны, как и у всех россиян, складывается ощущение, что москвичи, либералы чертовы, с пе*ерастами, ой, с гомосексуалистами и обманутой ими молодежью кипеж хотят. И будет, как в Украине, – да ну их на фиг. И вот что я скажу: нет в этой ситуации с протестами патриотизма ни с одной, ни с другой стороны", – говорит актер.

По словам Охлобыстина, чиновники, защищающие власть, часто имеют двойное гражданство и виллы в Европе и Америке. А оппозиционеры сидят на грантах и хотят встать на место тех, кого критикуют.

Кроме того, мы писали, что российский актер и ярый украинофоб Иван Охлобыстин, которому давно запретили въезд на территорию Украины, высмеял реакцию украинцев на его видео-послание для Владимира Зеленского.

В комментарии одному из российских телеканалов Охлобыстин заявил, что с украинскими выборами была связана забавная ситуация, кроме того, он прокомментировал победу Владимира Зеленского, назвав ее самым грандиозным событитем уходящего года.

Охлобыстин вспомнил, когда вместе с российским актером Михаилом Пореченковым записал видеоролик, в котором поддержал Владимира Зеленского на президентских выборах, но высказываний артистов якобы не поняли и для них это обернулось проблемами.

«Мы сильно смеялись с Пореченковым», - признается Охлобыстин.

Напомним, скандальный Охлобыстин забредил об Украине в составе Российской империи.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео: подробности.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины: «джинсы стирать придется».