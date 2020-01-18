Скандальный российский актер Иван Охлобыстин спрогнозировал, что часть Европы «будет с Россией»

По его словам Италия, Франция и Германия присоединятся к России.

«Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что хватит политической мудрости сделать это все деликатно, соблюсти все интересы народов», – заявил он.



По его мнению, присоединению к России «была бы довольна» Италия, поскольку это позволило бы уменьшить преступность на территории страны и увеличить турпотоки.

«Франция – то же самое. Мы бы там с миграцией быстро решили вопрос», – сказал актер, добавив, что «наши люди навели бы порядок» и в Испании.

Такое заявление актера пользователи сети сочли бредом, а некоторые не на шутку разозлились.

"Интересно, он всегда таким был, или это после того, как его Чичерина укусила?", "сюртук от соловьева, трость от Невзорова. очень хочется популярности, видимо.", "Правильно его Невзоров Облохастиным назвал)", " Идиот и просто скотина.", "Обкурился, батюшка!", "Одного Наполеона в своей палате ему уже видимо мало, других захотел", - писали в сети.

Ранее Охлобыстин разразился очередным бредом в адрес Украины.

Ярый сторонник «русского мира» и украинофоб в эфире одного из пропагандистских телеканалов заявил, что Украина – это «придуманная страна».

Следуя такой логике, он называет нашу страну частью России, которая обязательно должна войти в состав «Российской империи».

Напомним, обезумевший Охлобыстин дерзко высказался об украинцах: "Единая биомасса"

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео: подробности.

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