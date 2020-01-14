У президента РФ Владимира Путина продолжают открыто бредить полной оккупацией Украины

Об этом в своем Telegram-канале рассказал блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает Politeka.net.

По его словам, очередными бредовыми заявлениями отличился скандальный журналист Александр Чаленко, который сбежал из Украины в РФ после Революции Достоинства.

Так, адепт Кремля высказал пропагандистское утверждение о том, что якобы «украинцев не существует».

«Я хотел бы сказать о некоторых вещах, от которых мы, русские, должны отказаться. Чтобы стать единой, мощной европейской нацией, лидером Европы, мы должны объединиться, должна появиться единая русская нация. Этому мешает то, что большинство великороссов читают, что украинцы существуют. Это инерция, от которой мы должны отказаться», – цитирует Голобуцкий скандального пропагандиста.

Чаленко также заявил, что Российская Федерация в 2014 году могла захватить такие украинские города, как Киев, Одесса, Днепропетровск и другие.

«Киев был бы наш, если бы здесь, в Великороссии, был другой взгляд на то, являются ли Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Донецк, и так далее, русскими городами. Точно так же, как ими являются Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория», – заявил пропагандист во время своей «лекции».

Кроме того, недавно мы писали о том, что еще один адепт Кремля заявил, что если Украина хочет вернуть Крым - она должна войти в состав России.

Такое заявления российским СМИ сделал сенатор и член Совфеда РФ Сергей Цеков.

Более того, один из главных адептов Кремля заявил, что «никаких шансов вернуть Крым у Украины нет».

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей», — заявил адепт Путина.

Кроме того, он посчитал, что жители Крыма сами желают быть в составе РФ.

«Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», — высказался Цеков.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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