Россия продолжает усиление своих позиций на Донбассе, и уже появились первые пугающие цифры

Первый Армейский корпус РФ проводит скрытую переброску дополнительных сил и техники на линию соприкосновения на Донбассе, причем делает это ночью, чтобы никто не мешал.

Об этом сообщается в телеграмм-канале «Вольнодумец».

На 12 января, по наблюдениям местных жителей, россияне завезли в армейские корпуса, расположенные в ОРДЛО, 34 танка, рассредоточив их по всей линии соприкосновения.

«В отдельных местах, например, Светлодарское направление, поставили сразу семь танков. Усилены позиции "ДНР" танками в Горловке, Ясиноватая-аэропорт-Пески (Донецк), направление Красногоровка-Марьинка (Донецк), Докучаевск-Комсомольское, Широкино», – говорится в сообщении.

На Донбасс также приехали около трех десятков инструкторов-разведчиков. Это кадровые офицеры из Южного Военного Округа МО РФ.

«Их задача, кроме приобретения боевого опыта, «обучить личный состав подразделений, находящихся в обороне, ведению глубокой разведки позиций противника», – поясняет автор.

Из этого следует, что количество российских ДРГ увеличится не только в местах дислокации войск, но и в местах отвода украинской техники, складов боеприпасов, ГСМ и продовольствия, а также в мирных населенных пунктах, граничащих с линией соприкосновения.

Уже сейчас в ОРДЛО проводят тактические учения отдельных механизированных групп внезапному прорыву обороны противника лобовыми атаками.

Перемирие после «нормандской встречи» руководство 1 АК сейчас использует вовсю. Они передислоцируют войска, укрепляют позиции, увеличивают количество инженерно-технических сооружений на передовых позициях.

«Сами понимаете, это не похоже на подготовку к миру и реинтеграции Донбасса в Украину, в чем нас хотят убедить российские СМИ. Если они готовятся таким образом «реинтегрировать» Украину в ОРДЛО или в Россию, тогда похоже. Во всяком случае, ничего хорошего и обнадеживающего в действиях россиян на Донбассе для нас пока не наблюдается», – подытожил топикстартер.

Напомним, Путин присмотрел новые территории, мир предупредили о катастрофе.

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