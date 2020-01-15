17 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан закон «О концессии» № 155-ІХ, который был принят парламентом 3 октября 257 голосами народных депутатов.

Цель закона - усовершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры.

Закон вводит прозрачную процедуру выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов, создает возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов и конкурсной документации, предоставляет надежные гарантии для концессионеров и кредиторов, обеспечивает четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством и территориальной общиной права собственности на него.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Над документом работали более двух лет с привлечением консультантов ЕБРР, экспертов АСС и ЕБА. Также участие в подготовке принимали Министерство инфраструктуры Украины и Министерство экономического развития.

Законодательные изменения позволят привлечь стратегических инвесторов в такие объекты инфраструктуры, как морские порты, железная дорога, автомобильные магистрали. Украинская инфраструктура нуждается в масштабных финансовых вливаниях, которые могут обеспечить частные инвесторы.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, спикера форума Level Up Ukraine, в 2020 году правительство Украины подготовит к концессии порты «Мариуполь», «Бердянск», «Черноморск» и часть Одесского порта. Кроме того, с осени 2019 года началась работа над проведением концессионных конкурсов по портам «Херсон» и «Ольвия», заявки на участие в которых уже подали несколько украинских и иностранных компаний. Среди зарубежного капитала интерес к отечественным портам проявляют компании из Китая, Катара, ОАЭ, Сингапура.

О концессиях, преимуществах этого механизма и возможностях реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства будут говорить на форуме Level Up Ukraine, который состоится 21 февраля в КВЦ «Парковый». Организаторы – Ассоциация налогоплательщиков Украины и компания UNA PARTNERS. Форум соберет 600 владельцев бизнеса и 30 международных инвесторов, заинтересованных в потенциале украинского рынка.