Жители «ДНР» возмущены резким ростом цен в «республике», и их терпение уже на исходе

Люди, живущие в оккупированном Донецке, боятся, что повышение стоимости продуктов и бензина продолжится и дальше, передает информационное агентство «Донбасс».

Уже сейчас стоимость многих позиций в «ДНР» значительно выше, чем в Украине. Например, десяток яиц стоит 90 рублей (35 грн), филе курицы 247 рублей (96,5 грн), фарш 260 рублей (101 грн), свинина – 335 рублей за килограмм (почти 131 грн).

Кроме того, в «Л/ДНР» анонсировали повышение цен на бензин и дизельное топливо на 2% и 4% соответственно, причем озвучил эту новость «министр транспорта» Дмитрий Подлипанов. Однако он поспешил заверить, что это никак не скажется на стоимости пассажирских перевозок. Правда, население не особо верит в эти сказки и постоянно сравнивают с тем, как растут цены в Украине. Но там хотя бы есть реальные причины, а не хотелки РФ.

В связи с такой ситуацией в «ДНР» уже скоро могут начаться массовые бунты. В соцсетях пользователи не на шутку возмущаются и грозятся собирать людей на митинг.

«Либо пусть цены нормальные делают и зарплаты повышают, либо пусть Дениска в Москву уезжает», «Будь они прокляты до седьмого колена все, кто прямо или косвенно причастен к этой накрутке», «Надо на митинги выходить, Донецк, поднимайся. Надо показать, что такое народ», – цитирует информагентство настроения юзеров интернета.

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