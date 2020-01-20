Погода в Украине начнет постепенно меняться

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Діденко.

Пока погоду в нашей стране все еще формирует антициклонный и во вторник, 21 января осадков не предвидится, но атмосфера уже начинает постепенно перестраиваться. Влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается.

Заметные осадки ожидаются в Украине 22-23 января.

Кроме того, в среду-четверг в Украине будет сильный ветер.

Согласно прогнозу, температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до + 4 + 6 градусов.

Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и ​​горах Крыма -4-8 градусов.

В Киеве 21 января существенных осадков не ожидается. Ночью будет до 2 градусов мороза, днем ​​до 2 градусов тепла.

В среду, 22 января, в столице станет снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.

Ранее сообщалось, что климат в Украине изменился безвозвратно и снежных зим больше можно не ждать. Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Он отметил, что Украина претерпевает крайне пагубные изменения климата.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – заявил специалист.

В то же время, главный синоптик страны добавил, что настоящая зима все же придет в Украину, однако ее визит будет очень коротким.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

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