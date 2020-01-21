Участница обороны ДАП Ольга Башей рассказала о трагичных событиях, которые произошли в Донецком аэропорту

В интервью "Украинской правде" участница обороны ДАП, парамедик и волонтер Ольга Башей с позывным "Кроха" излила душу, рассказав о том, как там воевала и, что ей пришлось пережить.

Ольга Башей работала в аэропорту тяжелые полгода. Награждена орденом Княгини Ольги и званием Народный герой. Была советником двух министров обороны, занималась реформированием военно-медицинского направления.

По словам Ольги, она помнит каждого с кем воевала плечом к плечу, но встречаться с ними она не может, ведь начинает сразу плакать. Женщина призналась, что не может смотреть фильмы о войне

"Я помню каждого. А встречаться ни с кем не могу. Мне тяжело. Я не могу общаться и начинаю плакать. Я не смотрю кино о войне. Мне и фильм об аэропорте дался сложно. Я бы не пошла на премьеру, если бы не пригласил режиссер - мы с ним ходим в одну мечеть. Я даже роликов министерства обороны не смотрю", - рассказала парамедик.

Она вспомнила, что будучи на войне держалась "огурчиком", плакала лишь три раза. Держалась "молодцом" до тех пор, пока не погибла ее близкая подруга с которой они дружили с четвертого класса.

"Война меня не убила и не разбила, а после смерти Иры я три месяца не могла прийти в себя", - поделилась волонтер.

Ольга рассказала, что работала в аэропорту с сентября 2014-го года. Последний раз парамедик приехала туда 17 января. Тогда каждый день и до самого конца, четыре дня подряд, было по 15-20 раненых.

"То, что все они, кроме одного, выжили - заслуга медика Игоря Зинича. Сам он не выжил. Хотя раны у него были не сложные. Он просто истек кровью и замерз", - отметила участница обороны ДАП.

"Мне кажется, аэропорт стал таким символическим еще и потому, что первым туда зашел именно Правый сектор и ОУН. Об этом почему-то очень мало говорят", - считает Ольга.

Также она верит, что если бы получилось удержать старый терминал, то украинская армия была бы уже в Донецке.

"Аэропорт не нужно было сдавать, его надо было держать. Просто стен уже не осталось.Планировали выйти в ночь с 17-го на 18-е и остатки терминала взорвать. Но потеряли рации, связь, и ничего не получилось. Постоянно направляли туда помощь, но все становились "трехсотыми". Мы потеряли там лучших", - подытожила волонтер.

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