Учасник оборони ДАП підполковник Сергій "Араб" Гурін розповів про події на фронті і висловився про сьогоднішні часи



Своїми спогадами про ті дні він поділився в інтерв'ю УП.



Під час боїв за аеропорт він був начальником штабу 3-го батальйону вісімдесятих бригади. Отримав поранення в терміналі і був евакуйований за день до вибуху. Зараз керує сто дев'яносто дев'ятої навчальним центром десантно-штурмової військ.

"Я чотири роки мовчав, а тепер як безпосередній учасник тих подій хочу сказати: всі, абсолютно всі, хто був у старому і новому терміналах - герої. Поки одні в цей час були на дискотеці в Києві, вони гризли воду в аеропорту, тому що вона замерзала, боялися є, тому що ходити в туалет небезпечно, кип'ятили собі каву між боями, використовували вологі серветки замість протигаза, телефонували своїм мамам і говорили , що у них все добре", - висловився він.

Також він уточнив, що бачить різницю між тими, хто там був і хто ні, а не між тими, хто там воював.

"Зараз розвелося "кіборгів", які ніколи і в аеропорту не було. Я взагалі це слово не дуже люблю. "Герої" - більше підходить", - вважає військовий.

За його словами, українці, яких повернули з полону, повинні отримати відповідні привілеї.

"Наші полонені повернулися додому через рік після тих подій, і їх вже ніяк не відзначили. Вони рік пробули в полоні, їх діти, сім'ї важко перенесли. Хотілося б, щоб держава відзначила їх увагою, нагородами, соціальним пакетом, реабілітацією, підтримкою. Мені здається, це було б справедливо. Мені б цього дуже хотілося", - заявив він.

Також він згадав про те, як дружина відреагувала на його поїздку і перебування на фронті.

"Я б пам'ятника поставив своїй дружині і своїй маленькій дитині. Те, що вони тоді пережили - це подвиг. Зі мною п'ять днів не було зв'язку. Дружина досі зберігає всі мої смс аеропорту. Вона жодного разу не запропонувала мені покинути армію, навпаки - стала ще більшою патріоткою. Коли я вперше їхав на схід, вона з молодшою донькою приїхала до мене в навчальний центр. Мала стояла на БТР і показувала двома пальчиками "peace". За те фото я воював. За дітей я воюю зараз", - уклав він.

Також Politeka писала, що РНБО вирішив долю Донбасу і Криму.

Нагадаємо, душогуби Путіна викрали тіло загиблого Героя СБУ, скандальні деталі.

Як повідомляла Politeka, ворог Путіна розкрив плани Кремля по Донбасу.