Погода в Украине изменится в связи с приходом атмосферного фронта из районов Скандинавии, Балтии

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что 22 января в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, только южная часть попытается ограничиться только плотной облачностью.

Атмосферный фронт будет идти с севера на запад, а затем на юг. Точно также территорию Украины накроют и осадки.

Синоптик подчеркнула, что ветер северо-западного направления будет сильным, в штормовых порывов.

«Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно - оденьтесь завтра, может не так уж тепло, как ветро- и влагонепроницаемым», - отметила Диденко.

Температура воздуха в Украине 22 января будет довольно низкой: ночью и днем ​​около нуля, на юге в дневные часы + 3 + 6 градусов.

В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, до штормового, северо-западный ветер.

«Завтра оптимально позаботьтесь об одежде и обуви, в чем выходить на улицу. А водителям, которые аж вечером будут возвращаться домой, лучше попробовать общественный транспорт - очень много интересных открытий можно сделать для познания окружающего мира) и автомобиль подстрахуете от лишних погодных рисков, и уровень своей воли испытаете», - говорится в сообщении.

Отметим, синоптик Гидрометцентра Татьяна Черная рассказала, что сейчас украинцы столкнулись с аномальной зимней погодой. Конечно, и ранее случалось, что погода в январе была теплой, но, по словам синоптика, она ранее никогда не держалась в течение всего месяца.

Теплая погода без минусовой температуры продержится в стране как минимум до 23 января. Потом столбик термометра может поползти вниз, но незначительно.

Напомним, что температурные качели не пожалеют никого: погода поиздевается над украинцами, к чему готовиться.

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