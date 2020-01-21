Погода в Украине изменится в связи с приходом атмосферного фронта из районов Скандинавии, Балтии
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что 22 января в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, только южная часть попытается ограничиться только плотной облачностью.
Атмосферный фронт будет идти с севера на запад, а затем на юг. Точно также территорию Украины накроют и осадки.
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Синоптик подчеркнула, что ветер северо-западного направления будет сильным, в штормовых порывов.
«Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно - оденьтесь завтра, может не так уж тепло, как ветро- и влагонепроницаемым», - отметила Диденко.
Температура воздуха в Украине 22 января будет довольно низкой: ночью и днем около нуля, на юге в дневные часы + 3 + 6 градусов.
В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, до штормового, северо-западный ветер.
«Завтра оптимально позаботьтесь об одежде и обуви, в чем выходить на улицу. А водителям, которые аж вечером будут возвращаться домой, лучше попробовать общественный транспорт - очень много интересных открытий можно сделать для познания окружающего мира) и автомобиль подстрахуете от лишних погодных рисков, и уровень своей воли испытаете», - говорится в сообщении.
Отметим, синоптик Гидрометцентра Татьяна Черная рассказала, что сейчас украинцы столкнулись с аномальной зимней погодой. Конечно, и ранее случалось, что погода в январе была теплой, но, по словам синоптика, она ранее никогда не держалась в течение всего месяца.
Теплая погода без минусовой температуры продержится в стране как минимум до 23 января. Потом столбик термометра может поползти вниз, но незначительно.
Напомним, что температурные качели не пожалеют никого: погода поиздевается над украинцами, к чему готовиться.
Ранее Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.
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