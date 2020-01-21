Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил продать лишние тюрьмы, чтобы улучшить условия заключения в других исправительных заведениях

Об этом министр сообщил в эфире ТСН, передает Цензор.НЕТ

"Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил Малюська.

Ранее в Минюсте уже озвучивали планы массовых закрытий тюрем и сокращениях их персонала в связи с недостаточным финансированием. За эти деньги в оставшихся тюрьмах он предлагает поднять зарплаты персоналу и улучшить условиях содержания.

В комментария под новостью украинцы возмутились неоднозначным предложением министра министра. Опасения комментаторов вызывает возможный всплеск преступности.

"Успеть все продать", "А вас, куда мы сажать будем?", "Їх наберуть в "нарідні дружини", для "захисту" населенія від його ж майна", "они просто хотят чтобы убийцы ходили на свободе, а население будет прятаться по домам".

Прочие комментаторы предложили более оригинальные решения проблемы: “Треба продати психушки , бо всі пацієнти з них перейшли в ВР і в уряд міністрами !!!” “Манюська, а еще можно зеков работать в Египет отправить!)))) и оздоровление и бабла государству заработают и ваш ибильный имидж подымут!)))”.

Напомним, что средняя зарплата министра юстиции Украины Дениса Малюськи составила 75 тысяч 734 грн. Однако в декабре он получил сразу 226 тысяч 361 грн (в том числе надбавку – 35 тысяч 961 грн и премию 190 тысяч 400 грн). Зарплата растет высокими темпами, ведь в сентябре, октябре и ноябреона составляла 20 тысяч 723 грн, 19 тысяч 927 грн, 35 тысяч 927 грн соответственно.

Ранее мы писали: "Позорище": скандальный министр Малюська залез под стол и взбесил украинцев новой выходкой

Также стало известно, Министру Малюське жена устроила выволочку из-за бешеной премии: «Где деньги?»

Также стоит вспомнить, что Скандальный министр Зеленского разгневал украинцев неприличной премией: "У меня семья..."