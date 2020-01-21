Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував продати зайві в'язниці, щоб поліпшити умови в інших виправних закладах

Про це міністр повідомив в ефірі ТСН, передає Цензор.НЕТ

"Враховуючи, що у нас більше в'язниць, ніж нам поки що потрібно, істотно більше, ми цілком можемо почати розпродаж в'язниць. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а яким-то чином акумулювалися, щоб хоч частину можна було б витратити на поліпшення інфраструктури", - заявив Малюська.

Раніше у Мін'юсті вже озвучували плани масових закриттів в'язниць і скорочення їх персоналу у зв'язку з недостатнім фінансуванням. За ці гроші залишилися в тюрмах він пропонує підняти зарплати персоналу та поліпшити умови утримання.

В коментарі під новиною українці обурилися неоднозначною пропозицією міністра міністра. Побоювання коментаторів викликає можливий сплеск злочинності.

Нагадаємо, що середня зарплата міністра юстиції України Дениса малюська склала 75 тисяч 734 грн. Однак в грудні він отримав відразу 226 тисяч 361 грн (в тому числі надбавку - 35 тисяч 961 грн і премію 190 тисяч 400 грн). Зарплата зростає високими темпами, адже у вересні, жовтні і ноябреона становила 20 тисяч 723 грн, 19 тисяч 927 грн, 35 тисяч 927 грн відповідно.

"Успеть все продать", "А вас, куда мы сажать будем?", "Їх наберуть в "нарідні дружини", для "захисту" населенія від його ж майна", "они просто хотят чтобы убийцы ходили на свободе, а население будет прятаться по домам".



Інші коментатори запропонували більш оригінальні рішення проблеми: “Треба продати психушки , бо всі пацієнти з них перейшли в ВР і в уряд міністрами !!!” “Манюська, а еще можно зеков работать в Египет отправить!)))) и оздоровление и бабла государству заработают и ваш ибильный имидж подымут!)))”.

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