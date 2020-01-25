Традиционно украинские соискатели образования отмечают два Дня студента в году: 17 ноября (согласно международным нормам) и 25 января (Татьянин день, покровительницы всех студентов). В этот праздник молодежь принято поздравлять в стихах и прозе, как вживую, так и через SMS.

День студента во всем мире отмечают осенью, а именно 17 ноября. История этого праздника, несмотря на веселье и поздравления, очень трагическая. Международное сообщество утвердило эту дату на съезде в 1946 году в честь пражских студентов, которые в 1939 году вышли на мирный протест и были задержаны нацистами. Более тысячи активистов распределили в концлагеря, многие были убиты.

Второй же праздник — Татьянин день, более древний и запутанный. Еще в языческие времена жила некая Татьяна Римская, которая поплатилась за свою христианскую веру жизнью. Церковь соответственно причислила мученицу к лику святых. Татьяна стала считаться покровительницей студентов, когда в день ее памяти 25 января 1755 года Елизавета Петровна подписала документ Ивана Шувалова об открытии первого Московского университета. Таким образом все это свелось воедино и вышел праздник День студента.

Отмечать торжество принято в компании друзей, особенно если это общежитие. Студенты достают из холодильников последние запасы еды и накрывают праздничный стол. Те, у кого есть гитара, настраивают ее, вспоминают мотивы песен. Активисты готовят концерт, пишут сценарий, собирают таланты: КВНщиков, танцоров, певцов и др. Но всех объединяют поздравления, которые доносятся изо всех сторон в прозе и стихах, через мессенджеры и СМС.

Красивые СМС-поздравления в стихах

Несмотря на то, что с каждым годом традиция отмечать День студента 25 января теряет свою актуальность, в 2020 она еще имеется. Когда Украина находится в столь тоскливом состоянии, ее детям нужны такие разгрузочные дни, когда они смогут погулять и отдохнуть. Именно поэтому особенно ценятся смешные поздравления, веселые шутки, различного рода приколы. Передать все это можно и через СМС.

Студента День встречать вставай,

Но в универ ходить не забывай!

Пусть пары весело летят,

И все экзамены в зачетках в срок стоят!

Пусть жизнь студенческая вечность длится,

Желаю развлечений, радости, не спиться!

Пока есть время ты учись и отдыхай,

Периодически в мечты и грезы улетай.

Далеко не всегда есть возможность отправить длинное СМС-сообщение, особенно накладно выйдет, если поздравить таким способом хочется большое количество людей, например, свою группу. В этой ситуации стих нужно сократить, по максимуму оставив смысл.

Сегодня друг гуляй,

Все в мире подождет!

Не думай ни о чем, а отдыхай!

Будь счастлив, пускай тебе во всем везет!

Поздравления студентам стоит отправлять с юмором, ведь в этом возрасте 9 из 10 предпочитают веселье и драйвовое празднование. В Украине ко дню студента также принято устраивать розыгрыши, пранки, челленджи, все зависит от того, кого нужно поздравлять (варьируется подход и стиль).

Есть каждый год традиция такая —

Встречает День студента весь народ.

Друг друга ярко поздравляя,

Желая счастья, и любви, и всех доброт.

Пока не выгнали тебя из вышки,

Тебя лентяя тоже рад поздравить.

Газуй по жизни, словно новые покрышки,

Не бойся за собою след оставить.

По традиции День Татьяны в Украине празднуют в кругу друзей и однокурсников, зачитывают не только поздравительные юморные стихи, но и прозу.

СМС-поздравление с Днем студента в прозе

Обычно, душевная проза способна заменить даже красивый стих. Так, через СМС можно отправить классную, возможно даже самостоятельно написанную прозу с искренними пожеланиями.

«С Днем студента! Никогда не унывай и держи всегда хвост пистолетом! Желаю, чтобы ни зачеты, ни экзамены не портили тебе настроение, сессия сдавалась легко и непринужденно. Побольше заряда бодрости тебе для свершения безумных планов. Желаю, чтобы в старости тебе было что вспомнить!»

Студенту, как и любому другому человеку, важен смысл, который кроется в подтексте. Если написать прикольно, но без души, это конечно настроение не испортит, но и не воспримется должным образом. Поэтому, мало просто скачать красивый текст, его еще стоит подкорректировать, например, добавить имя адресата, написать шутку или пожелание.

«25 числа, мы празднуем Татьяны день. Пусть же покровительница студентов помогает тебе в учебе, направляет мысли в нужное русло. Желаю тебе успехов не только в ВУЗе, но и на личном фронте. Пусть всегда во всем везет, и даже не приходится перед экзаменами кричать в окно «шара приди».

Если СМС планируется разослать разным людям, стоит создать более универсальный текст, да такого объема, чтобы вместить все в одно сообщение. Когда использовать SMS приходится часто, лучше подобрать выгодный тариф у своего оператора мобильной связи.

«Сегодня День студента, поздравляю! Пусть в этот день сбываются все твои студенческие мечты, а покровительница Татьяна помогает в учебе! Побольше радости, улыбок, а также много свободного времени для друзей и отдыха.»

Татьянин день — это не только красивые поздравления в СМС, концерты, дискотеки и вкусный стол. Этот праздник значительно глубже, чем может показаться на первый взгляд. В современных вузах начали подзабывать корни и историю великого дня. Прежде всего, эта дата должна ассоциироваться с несокрушимым духом Св. мученицы Татьяны, которая за свои идеалы пожертвовала всем. Если затрагивать международный День студента, там стоит вспоминать о героическом поступке учеников пражского ВУЗа.

«Титул студента — великая гордость. Пусть же покровительница Татьяна благословит тебя и поможет разгрызть этот гранит науки, усвоить его тонкости. Желаю, чтобы во всех своих благих начинаниях ты обретал успех. Всегда стремись быть лучше, чем вчера, ведь это и есть залог успеха.»

Если есть желание отправить поздравительные открытки, аудио и видео файлы, лучше воспользоваться мессенджером. Практически у каждого студента есть учетная запись в социальной сети, и стоит отправлять поздравления именно туда.

Поздравление Татьян с праздником

В Татьянин день принято поздравлять не только студентов, но и всех Танечек. Это можно осуществить как при помощи красивого стиха, так посредством душевной прозы. Поздравляя, стоит использовать максимально нежные, добрые, ласковые слова.

С праздником, Таня, тебя поздравляю,

Лишь счастья, добра и здоровья желаю.

Чтоб родные любили, друзья уважали,

Чтоб тратили деньги, а не считали.

Пусть ангел хранитель тебя бережет,

Пусть зло и несчастье стороной обойдет.

Пусть сам Михаил от бед оградит,

Здоровье и душу тебе сохранит.

Если не удается написать или найти на просторах Интернета достойный стих, можно составить красивую прозу. При этом, текст не должен быть слишком затянут, поздравления стоит преподносить искренне, гармонично.

«Танечка, поздравляю тебя с твоим днем! Хочу пожелать, чтобы ангелы небесные тебя хранили и в обиду не давали. Пусть сбываются все твои мечты, планы воплощаются в жизнь, здоровье будет крепким, а настроение всегда позитивным. Ты нежная, добрая, милая, оставайся такой всегда, мы любим тебя!»

Если текст берется уже готовый, стоит все же хотя бы немного дополнить его своими мыслями и чувствами, разбавить поздравлениями и пожеланиями.

«Танюшка, ты наше солнце, радуга и свет. Поздравляю тебя с праздником. Желаю творческой самореализации, успехов во всех начинаниях, чтобы ты всегда улыбалась и была счастлива. Пусть небеса тебя направляют на путь верный, освещают его, помогают преодолеть препятствия.»

Почему Св. Татьяна считается покровительницей студентов

Все связано с домовым храмом Московского университета, который освятили в честь святой мученицы Татьяны. Причиной этому послужило совпадение дня памяти Татьяны и подписание документа об основании первого Московского университета. Таким вот образом, при стечении обстоятельств, Татьяна окрестилась покровительницей студентов, а день ее памяти стал также Днем студента. Учитывая, что Московский ВУЗ был образцовым, то к концу XIX века Татьянин День студента праздновала вся империя.

Сама же Татьяна, согласно писаниям Дмитрия Ростовского, родилась в Риме в III веке нашей эры. Ее семья была богатой и знатной, отец трижды был консулом. Татьяна воспитывалась по христианским законам, ведь родители были верующими. Достигнув определенного возраста, святая отказалась выходить замуж и решила посвятить свою жизнь Богу. К сожалению, в то время с христианством жестоко боролись, и Татьяна понесла мучительную смерть из-за нежелания отрекаться от своей веры.

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