Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой поздравил президента Владимира Зеленского и опубликовал очень странное фото главы Украины

На фото Зеленский сидит в черной футболке, а также на руках видны часы. Президент сидит за столом, где стоит один бокал, возможно с шампанским. Но самая интересная деталь - это нос, ведь с него торчит что-то странное, можно подумать, что Зеленский сделал себе пирсинг. На фоне можно заметить балконную дверь,. а за ней городской ночной пейзаж. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Евгения Кошевого.

"С Днюхой, Братан", - подписал кадр комик.

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Ранее мы сообщали, что Зеленский поставил точку в вопросе отставки Гончарука.

По его словам, Гончарук - "хорошая машина".

"Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат", – считает президент.

Сообщалось, что Лукашенко переплюнул Путина и обратился к Зеленскому.

В поздравительной речи он среди прочего выразил надежду на дальнейшее углубление дружбы двух народов и пообещал содействовать процветанию Украины.

Помимо этого белорусский лидер вспомнил о II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который прошел 4 октября 2019 года, отметив, что остался очень доволен результатами встречи, а также тем, как на данном этапе реализуются достигнутые во время двухсторонней встречи президентов договоренности.

Напомним, Зеленский принял решение о выдвижении на второй срок, появилось заявление

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