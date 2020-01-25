Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой поздравил президента Владимира Зеленского и опубликовал очень странное фото главы Украины
На фото Зеленский сидит в черной футболке, а также на руках видны часы. Президент сидит за столом, где стоит один бокал, возможно с шампанским. Но самая интересная деталь - это нос, ведь с него торчит что-то странное, можно подумать, что Зеленский сделал себе пирсинг. На фоне можно заметить балконную дверь,. а за ней городской ночной пейзаж. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Евгения Кошевого.
"С Днюхой, Братан", - подписал кадр комик.
Мокрая звезда "Танців з зірками" сверкнула достоинствами в бикини: "Кайф"
«Юлечка рядом»: молодого сына знаменитой актрисы похоронили рядом с Началовой
Стала известна страшная тайна мужа Заворотнюк: "Родители не хотели, чтобы сын..."
Скандал на Голосе країни: фаворитка Дана Балана в шаге от изгнания, «проникла в…»
Фанаты не смогли поставить лайки или прокомментировать публикацию. Она была опубликована в сторис, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что Зеленский поставил точку в вопросе отставки Гончарука.
По его словам, Гончарук - "хорошая машина".
"Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат", – считает президент.
Сообщалось, что Лукашенко переплюнул Путина и обратился к Зеленскому.
В поздравительной речи он среди прочего выразил надежду на дальнейшее углубление дружбы двух народов и пообещал содействовать процветанию Украины.
Помимо этого белорусский лидер вспомнил о II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который прошел 4 октября 2019 года, отметив, что остался очень доволен результатами встречи, а также тем, как на данном этапе реализуются достигнутые во время двухсторонней встречи президентов договоренности.
Напомним, Зеленский принял решение о выдвижении на второй срок, появилось заявление
А еще Politeka писала, что судьба Донбасса предрешена, Зеленский выдвинул дерзкий ультиматум Путину
Также Politeka сообщала, как изменился Зеленский за время президентства, фото до и после