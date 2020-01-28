Часть украинцев смогут выйти на пенсию до 60 лет.
Такое решение принял Конституционный суд Украины, отменив действие законопроекта № 213-VIII. Теперь украинцы, возраст выхода на пенсию для которых предлагалось поэтапно повышать, смогут выйти на пенсию до достижения 60 лет. Теперь льготные категории украинцев смогут выйти на пенсию в 45, 50 и 55 лет.
Согласно решению КСУ, на пенсию в "льготном возрасте" смогут выйти:
- люди, работающие на подземных работах и работе с особо вредными и тяжелыми условиями труда;
- люди, работающие полный день на производстве с вредными и тяжелыми условиями труда;
- трактористы-машинисты, работающие в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях;
- машинистки строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин;
- доярки, свинарки, женщины, работающие на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака;
- люди, работающие в текстильном производстве на станках и машинах;
- многодетные матери (пять и больше детей), работающие в сельскохозяйственном производстве;
- водители городского пассажирского транспорта и крупнотоннажных автомобилей.
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Кстати, решение КСУ не подлежит обжалованию. Суд принял такое решение, поскольку закон № 213-VIII фактически обманул украинцев, которые соглашались работать на вредном производстве только ради раннего выхода на пенсию и различных льгот.
Отметим, что прошение по поводу этого вопроса в КСУ подала группа депутатов из 49 человек. Решение Верховной Рады прошлого созыва КСУ признал неконституционным.
С 1 января 2020 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 1638 гривен. В 2020 году запланировано еще два повышения минималки. Одно пройдет летом, а второе – к концу года. Также будет проиндексирована пенсия с учетом инфляции и роста заработных плат.
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