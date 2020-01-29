На фоне гостей пенсионеры смотрелись еще более несчастными

В оккупированном Крыму чиновницы в роскошных шубах пришли поздравить переживших блокаду Ленинграда, принеся в качестве гостинца батон

«Меховой» десант нагрянул в квартиры к 11 жителям Керчи, бывшим «блокадникам», в День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады, передает Politeka со ссылкой на соцсети.

В «делегацию» вошли председатель горсовета Майя Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат «парламента» Крыма Ирина Черненко.

Белый батон, который они дарили старикам, чиновницы назвали «символическим хлебом», который люди, пережившие голод, «принимали с особым трепетом». Пенсионерам также вручили медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета».

Самое интересное, что в квартирах стариков дамы не снимали роскошные шубы: то ли постеснялись, то ли слишком спешили.

Такая выходка чиновниц не на шутку возмутила пользователей соцсетей.

«Крым. Оккупанты в Керчи отправили делегацию "чиновниц" в шубах к 11 старикам, которые, как отмечается, "пережили блокаду Ленинграда". Бабы в шубах подарили нищим пенсионерам по батону и наскоро сделанной медальке. Шубы и батон, батон и шубы...», – пишет в Твиттере Крымский бандеровец.

«Я даже не знаю что сказать... это не укладывается в голове....... самое страшное что эти мрази в шубах даже не осознают насколько они мерзки и отвратны... тем более когда делают это на камеру...!!!», «Керчь.... +11....одеть шубу как раз самый раз в такую холодрыгу», «Новые «бобрихи» пропиарились?», «Какая мерзость», «Ну цель сего мероприятия явно не бабули и их чествование.....», – пишут в комментариях.

Напомним, оккупанты устроили "отлов" крымчан, местные жители бессильны.

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