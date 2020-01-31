В Украине зафиксированы сразу несколько случаев возможного заражения коронавирусом

Как стало известно в пятницу, 31 января, в Украине сразу у троих человек заподозрили заражение коронавирусом. Два случая зафиксированы во Львове. Речь идет о мужчинах, которые на днях вернулись из Китая и стали проявлять респираторные симптомы заражения. Их анализы на грипп оказались отрицательными и врачи не исключают, что речь может идти о китайском вирусе.

«Состояние обоих пациентов удовлетворительное, у них легкие катаральные симптомы. Оба львовянина находятся в специальном боксе в инфекционной больнице. У них отобрали специальные анализы. Результаты будут на следующей неделе. До того времени они будут находиться в боксе», - сообщил и. о. департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько.

Известно, что один из возможных заболевших – 19-летний студент, который вернулся из Шанхая 27 января. В Китая он находился в 800 километрах от города, где бушует эпидемия коронавируса.

Второй потенциальный заразившийся – 40-летний мужчина, который отдыхал на Хайнане.

Сообщается, что сейчас оба находятся в стабильном состоянии, однако результаты их анализов появятся только на следующей неделе.

Еще одну 22-летнюю девушку с подозрением на коронавирус госпитализировали в Ровно. Известно, что она недавно вернулась из Китая. В больницу она обратилась сама из-за высокой температуры, насморка и кашля.

Известно, что на сегодняшний день в эпицентре эпидемии вируса - китайском городе Ухань - остается еще 56 украинцев.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский из-за объявления ВОЗ чрезвычайного положения международного значения призвал усилить меры для недопущения эпидемии коронавируса в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 31 января в РФ были выявлены первые два случая заражения смертельно опасной вирусной инфекцией, бушующей в Китае. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, случаи заболевания выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

Сообщается, что состояние заболевших оценивается как стабильное, а болезнь у них протекает без клинических проявлений и без температуры.

Напомним, Украину охватила истерия, аптеки опустели из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса побила рекорд, Китай решился на отчаянный шаг.

Также Politeka писала, что появилось экстренное решение ВОЗ по ситуации с коронавирусом.