Стало известно, что решили члены Священного Синода ПЦУ во время заседания 4 февраля

Как передает Politeka.net, соответствующее заявление опубликовано на официальном портале Православной церкви Украины.

Сообщается, что во время заседания Синод ПЦУ принял решение создать Синодальную календарную комиссию и назначили ее руководителя — ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.

«Необходимость внедрения календарной реформы в Православной Церкви Украины нужно взвешенно и конструктивно обсуждать, учитывая мнение общества», — сказано в сообщении, которое было опубликовано на портале.

Как отметили в ПЦУ, подобное решение продиктовано необходимостью внедрения календарной реформы в Украине.

Помимо этого, члены Священного Синода, из которого был исключен почетный патриарх Филарет, вынесли вердикт по переносу даты Рождества в Украине.

"Синод разрешил, там где для этого усматриваются объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение народных рождественских песнопений (колядок)", - добавили в ПЦУ.

Также Синод ПЦУ осудил рождественское богослужение митрополита Луцкого и Волынского Михаила 25 декабря.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний раскрыл нюансы переноса даты Рождества. Он отметил, что на то, чтобы перейти от привычного празднования Рождества 7 января на новую дату украинцам может понадобиться неопределенное количество времени.

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», - заявил Епифаний.

По словам предстоятеля ПЦУ, об окончательных изменениях в церкви можно будет говорить только если большинство украинских христиан начнет праздновать Рождество 25 декабря.

Напомним, перенос Рождества на 25 декабря: Епифаний сделал судьбоносное заявление.

Как сообщала Politeka, заявление ПЦУ о переносе Рождества всколыхнуло украинцев.

Также Politeka писала, что перенос Рождества в Украине: у Епифания вынесли важный вердикт, "в два раза больше...".