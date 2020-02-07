Российский музыкант Noize MC высказался против Владимира Путина и поддержал Украину
Как передает Politeka.net, свое недовольство он высказал в интервью Юрию Дудю. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Исполнитель заявил, что ему не нравится как Путин, обходится с Украиной:
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"Есть вещи, которые мне не нравятся категорически (о политике Путина, – прим.ред.). Это то, что случилось с Украиной.", - заявил он.
Кроме того, он отметил, что в происходящем на территории Украины виновна российская элита, а Путин превращает Россию в тоталитарное государство.
"Кто-то должен задавать власти неудобные вопросы и должна быть платформа, для того, чтобы эти вопросы могли прозвучать. Когда происходит поступательное превращение в тоталитарное государство – в этом не может быть ничего хорошего.", - заявил музыкант.
Еще августе 2014 года Noize MC выступил на львовском фестивале "Захід" с флагом Украины на поясе.
Тогда он высказался о мифе нацизма в стране.
"Ну что, есть там украинский нацизм? А кто не был, вы что думаете? Так вот — я там был — никакого нацизма там нет. Есть люди, которые устали все это терпеть, и есть президент, который наворовал столько, что уже невозможно подсчитать.", - заявил тогда он.
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