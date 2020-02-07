Российский музыкант Noize MC высказался против Владимира Путина и поддержал Украину

Как передает Politeka.net, свое недовольство он высказал в интервью Юрию Дудю. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Исполнитель заявил, что ему не нравится как Путин, обходится с Украиной:

"Есть вещи, которые мне не нравятся категорически (о политике Путина, – прим.ред.). Это то, что случилось с Украиной.", - заявил он.

Кроме того, он отметил, что в происходящем на территории Украины виновна российская элита, а Путин превращает Россию в тоталитарное государство.

"Кто-то должен задавать власти неудобные вопросы и должна быть платформа, для того, чтобы эти вопросы могли прозвучать. Когда происходит поступательное превращение в тоталитарное государство – в этом не может быть ничего хорошего.", - заявил музыкант.

Еще августе 2014 года Noize MC выступил на львовском фестивале "Захід" с флагом Украины на поясе.

Тогда он высказался о мифе нацизма в стране.

"Ну что, есть там украинский нацизм? А кто не был, вы что думаете? Так вот — я там был — никакого нацизма там нет. Есть люди, которые устали все это терпеть, и есть президент, который наворовал столько, что уже невозможно подсчитать.", - заявил тогда он.

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На фото он лежал с котом на кровати и смотрел "обращение" на своем смартфоне. Вот только обращение к россиянам было не от президента Владимира Путина, а "Новогоднее обращение непрезидента Невладимира Непутина"

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