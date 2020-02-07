Алексей Панин обвинил россиян в злобности и недалекости

Скандальный российский актер постоянно привлекает к себе внимание одиозными выходками и резкими высказываниями. Его новое интервью с Леной Лениной для ее канала на Ютуб не стало исключением. Так, в ходе разговора речь зашла о скандале с интимным видео актера, которые кто-то слил в сеть.

Панин уверен, что за слив видео ответственны его недоброжелатели. При этом он успокоил ведущую, которая призналась, что боится появления собственного эротического видео в сети. По мнению актера, негативная реакция на подобные вещи во многом обусловлена тем, что они живут в России. Панин уверен, что равняться на россиян в таких вопросах не стоит, ведь они остались на уровне 14-го века.

«А ты на какое население равняешься? Равняешься на население России, которое остановилось в своем узком развитии? Где-то в XIV веке?», - иронично заметил актер.

На вопрос ведущей о том, почему же большинство интернет-пользователей осудили самого Панина за его видео, актер также заявил, что дело в российской ограниченности и глупости.

«О нравственности говорить очень тяжело, потому что, к сожалению, – никого не хочу оскорбить, дураков везде хватает, – но Россия выпускает дураков в промышленном масштабе. К сожалению, 70% населения России – это закомплексованные, недалекие, злые, ущербные люди», - резко подытожил артист.

Напомним, ранее Алексей Панин заявил, что хочет уехать из России с матерью и дочерью в Европу.

Панин отмечает, что хочет, чтобы дочь воспитывалась в Европе, а не российском обществе. Он даже не против того, чтобы она начинала с нуля и пробивала себе дорогу сама.

«Я хочу перевезти свою маму, свою дочку. Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — признался Панин.

Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".

Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.

Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.