Бизнесмен Игорь Коломойский отмечал Новый год на курорте Буковель в Карпатах, где принял участие в спектакле "Щелкунчик"

Как передает Politeka.net, об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис в комментарии каналу "Прямий". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Да, правда. Отдыхали, смотрели шикарный мюзикл, где играли непосредственно участники той компании", – сказал нардеп.



По его словам, Игорь Коломойский был одним из участников спектакля.



"Он аккуратно выходил, декламировал определенные вещи. Было интересно", – заявил депутат и уточнил, что он не пел.



А вот какую роль исполнил олигарх политик вспомнить не смог.



"Там такое сложное название этого героя было... Он играл главного персонажа, то есть собственника того здания, так сказать, где это происходило", – заключил нардеп.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пошутила о чувстве ревности к Коломойскому.

«У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в какого-то spokesperson, речника неофициального. Ну вот забирает у меня функции, понимаете? Пытается играть такую функцию», — пошутила девушка.

Кроме того она отметила, что Коломойский имеет нулевое влияние на принятие решений Зеленским, а в Офисе президента был один раз.