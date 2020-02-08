Бизнесмен Игорь Коломойский отмечал Новый год на курорте Буковель в Карпатах, где принял участие в спектакле "Щелкунчик"
Как передает Politeka.net, об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис в комментарии каналу "Прямий". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Да, правда. Отдыхали, смотрели шикарный мюзикл, где играли непосредственно участники той компании", – сказал нардеп.
По его словам, Игорь Коломойский был одним из участников спектакля.
"Он аккуратно выходил, декламировал определенные вещи. Было интересно", – заявил депутат и уточнил, что он не пел.
А вот какую роль исполнил олигарх политик вспомнить не смог.
Затравленная Елена Зеленская уехала в Италию и поразила внешним видом: кадры облетели сеть
Линдеманн едет на родину Лободы, позабыв о Rammstein: вот это поворот
Главное за ночь: скачок гривны, повышение пенсионного возраста и языковой скандал на ТВ
В дома украинцев начнут проникать без полиции и разрешения: что задумали в Раде
"Там такое сложное название этого героя было... Он играл главного персонажа, то есть собственника того здания, так сказать, где это происходило", – заключил нардеп.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пошутила о чувстве ревности к Коломойскому.
«У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в какого-то spokesperson, речника неофициального. Ну вот забирает у меня функции, понимаете? Пытается играть такую функцию», — пошутила девушка.
Напомним, раздор Зеленского и Коломойского вышел за рамки.
Как сообщала Politeka, известный журналист раскрыл планы Зеленского: «Верховную Раду и не распустят, и не оставят».
Также Politeka писала, что скандальный юрист Коломойского раскрыл договоренности с Зеленским: «В первую очередь, я…».