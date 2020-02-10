Синоптики предупреждают украинцев о сильных осадках и штормовом ветре

В понедельник, 10 февраля, погода в Украине будет разной. На севере и западе ожидается снег и дождь, а на востоке и юге переменная облачность. При этом западные области пострадают от шквального ветра до 34 метров в секунду, а остальной Украине будет до 24 метров в секунду. Уровень опасности оранжевый и желтый соответственно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ожидается ночью от -1 градуса на западе до -17 градусов на востоке Украины. Днем температура будет от одного градуса мороза на севере, до восьми градусов мороза на западе.

Ранее мы сообщали, что мощная стихия оставила сельсовет без крыши над головой на Одесчине.

Шквальный ветер снес крышу на здании сельсовета в одном из населенных пунктов региона.

Инцидент случился в среду, 5 февраля, в Новоселовке Подольского района.

На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер сорвал кровлю и разбросал ее по земле.

К счастью, всё обошлось без жертв и пострадавших.

Сообщалось, что в Одесской области из-за снежных заносов приостановлена работа на украинско-молдавской границе.

Сообщается, что в Болградском районе Одесской области в связи со снежными заносами невозможно проехать по дороге, ведущей к пунктам пропуска «Новые Трояны» и «Железнодорожное».

Кроме того, в пункте пропуска «Табаки» приостановлен пропуск в связи с аварией на ЛЭП – автотранспорт перенаправляется через пункт пропуска «Виноградовка».

Также отметим, что дорога между украинским пунктом пропуска «Виноградовка» и молдавским «Вулканешты» имеет значительный снежный покров.

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