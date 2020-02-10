Синоптики предупреждают украинцев о сильных осадках и штормовом ветре
В понедельник, 10 февраля, погода в Украине будет разной. На севере и западе ожидается снег и дождь, а на востоке и юге переменная облачность. При этом западные области пострадают от шквального ветра до 34 метров в секунду, а остальной Украине будет до 24 метров в секунду. Уровень опасности оранжевый и желтый соответственно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на украинский Гидрометцентр.
Температура воздуха ожидается ночью от -1 градуса на западе до -17 градусов на востоке Украины. Днем температура будет от одного градуса мороза на севере, до восьми градусов мороза на западе.
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Ранее мы сообщали, что мощная стихия оставила сельсовет без крыши над головой на Одесчине.
Шквальный ветер снес крышу на здании сельсовета в одном из населенных пунктов региона.
Инцидент случился в среду, 5 февраля, в Новоселовке Подольского района.
На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер сорвал кровлю и разбросал ее по земле.
К счастью, всё обошлось без жертв и пострадавших.
Сообщалось, что в Одесской области из-за снежных заносов приостановлена работа на украинско-молдавской границе.
Сообщается, что в Болградском районе Одесской области в связи со снежными заносами невозможно проехать по дороге, ведущей к пунктам пропуска «Новые Трояны» и «Железнодорожное».
Кроме того, в пункте пропуска «Табаки» приостановлен пропуск в связи с аварией на ЛЭП – автотранспорт перенаправляется через пункт пропуска «Виноградовка».
Также отметим, что дорога между украинским пунктом пропуска «Виноградовка» и молдавским «Вулканешты» имеет значительный снежный покров.
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