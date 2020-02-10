Знаменитый российский актер и режиссер Никита Михалков считает, что Украину можно вернуть под влияние РФ только с помощью военного конфликта

Такое заявление он сделал на одном из политических шоу, состоявшихся на «Первом канале».

По его словам, именно Украина проводит агрессивные действия в сторону соседа, хотя никаких причин для этого нет.

Также, он рассказал, что за годы независимости в Украине вырастили молодых людей, которые против союза с РФ: «Мы дали вам всё — свободу, газ. Вы за него платите. Семьи живут на две страны. Всё отлично. Так почему же сейчас всё поменялось?», - задался вопросом Михалков. Теперь же, уверен Михалков, вернуть свое превосходство над Украиной РФ может лишь с помощью «войны и крови».

В то же время, режиссер назвал украинцев и россиян братними народами. И признался, что любит и уважает граждан Украины.