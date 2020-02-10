Знаменитый российский актер и режиссер Никита Михалков считает, что Украину можно вернуть под влияние РФ только с помощью военного конфликта
Такое заявление он сделал на одном из политических шоу, состоявшихся на «Первом канале».
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По его словам, именно Украина проводит агрессивные действия в сторону соседа, хотя никаких причин для этого нет.
Теперь же, уверен Михалков, вернуть свое превосходство над Украиной РФ может лишь с помощью «войны и крови».
Ранее скандальный российский актер Иван Охлобыстин, известный своей любовью к боевикам на Донбассе, разразился бурной истерикой в соцсетях после создания в Украине поместной Православной церкви.
Несмотря на то, что Охлобыстин и сам имел отношение к церкви (актер, как известно, был священником РПЦ, а сейчас отстранен от служения) слов он не подбирал.
«Какая вера? Какой томос? Душить предателей… Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать. Мы всегда так делали. Жалко, что у них короткая память», — пообещал Охлобыстин.
Напомним, раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова.
Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.
Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.