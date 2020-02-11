Погода в Украине 11 февраля продолжит ухудшаться. Синоптики предупреждают об осадках и шквальном ветре

Такой неутешительный прогноз погоды на вторник представил Укргидрометцентр. Синоптики уточняют, что осадки накроют всю территорию страны. Украинцев ждет дождь с мокрым снегом и шквальный ветер.

Ожидается, что в северных и центральных областях ночью температура поднимется до 0…+1, а днем – до +4…+6 градусов.

В свою очередь, на западе температура ночью составит от -1 до +1, а днем поднимется до +4…+7.

В восточных регионах ночью столбики термометра покажут от -6 до -1, а днем потеплеет до 0…+3 градусов.

На юге 11 февраля ожидается от -2 до +1 градуса ночью и от +2 до +9 днем.

Также синоптики предупредили о том, что в большинстве областей порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а в Карпатах пройдет настоящая метель при порывах ветра 20-25 м/с.

Отметим, что непогода в Украине уже успела наделать бед. Так, ранее мы писали о том, что из-за шквального ветра под Львовом упавшие деревья повредили железную дорогу. ЧП произошло во Львовской области в понедельник, 10 февраля.

Представители компании рассказали о том, что сильный ветер повалил деревья прямо на участок железной дороги. Это привело к задержке движения нескольких поездов.

«Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любень Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село», - рассказали в «Укрзализныце».

На ликвидацию последствий непогоды были отправлены коммунальщики. Известно, что из-за ЧП оказалось задержано движение поездов № 357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

В «Укрзализныце» призвали внимательно следить за объявлениями на вокзалах в связи с возможными изменениями в расписании движения других поездов.

Напомним, сильный шторм обрушился на Украину, разрушена железная дорога: экстренное заявление Укрзализныци.

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