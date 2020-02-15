Один год жизни Ани шел за 8-10

Восьмилетняя Анна Сакидон, одна из двух украинок, страдающих прогерией, скончалась от полиорганной недостаточности

Об этом сообщил директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко изданию «Вестник».

Ребенок из села Качин Камень-Каширского района имела редкую генную мутацию – синдром Хатчинсона-Гилфорда, более известного как прогерия. Это – преждевременное старение. По словам Ляшенко, страшная болезнь каждый прожитый ею год равняла к 10 годам жизни обычного человека.

Мутация настолько редкостная, что в мире зафиксировали всего около ста случаев заболевания. В Украине таких детей было двое и обе – женского пола.

Вторая девочка – Ирина Химич, которая родилась в пригороде под Винницей.

Заместитель заведующего отделением анестезиологии Волынского областного детского территориального медицинского объединения Надежда Катаман рассказала, что малышка наблюдалась у волынских врачей с самого раннего детства.

«В феврале Анне исполнилось 8 лет. Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается за 8-10 лет, корректируемый возраст девочки был 70-80 лет. У ребенка было преждевременное старение внутренних органов и систем, хотя Аня весила восемь киллограмов», – пояснила доктор.

Она добавила, что люди с таким диагнозом часто умирают от инсультов. Девочка пережила несколько из них, а также страдала тетрапарезом конечностей.

Отметим, что ребенок умер еще 9 февраля, но подробности стали известны только сейчас.

Прогерия имеет ярко выраженные признаки. Больные низкого роста, у них относительно большая голова и уменьшенная лицевая часть черепа. При этом недуге скелет практически не растет, в то время как легкие, печень, а также головной мозг увеличиваются.

Тело при прогерии изнашивается бешенными темпами: преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы, маленькие дети мучаются от тех болезней, которые характерны людям в возрасте.

Лекарство от этого страшного синдрома не найдено до сих пор.

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