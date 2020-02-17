Гений современности, украинский художник Иван Марчук очень обижен на власть

Британская газета The Daily Telegraph к 100 выдающимся гениям современности причислила и нашего соотечественника - народного художника Украины Ивана Степановича Марчука. Власть не раз обещала создать музей его творчества. Президенты в Украине менялись, а строительство так и не началось.



В интервью журналистам издания КП в Украине Иван Марчук рассказал о своих обидах на украинскую власть.

Художник вспомнил, что его знакомая обратилась в Министерство культуры о строительстве музея Ивана Марчука уже к новой власти. Но "слуги народа" ответили категорическим отказом: "Так пусть он находит себе спонсора, строит музей. И точка".

"Им (власти прим.ред.) не нужно ничего: общество, культура, искусство... Они мешают им. Знаете, Украина уважает только тех, кого уже нет с нами. И это аксиома, потому что это единственная страна, которая отдает дань только тем, кто ушел из жизни. Будучи на нашей территории, никому не удавалось прорасти до мирового уровня. Только когда бежали в тяжелые времена за границу", - горько заметил Иван Марчук.

Также он заметил, что всегда советует талантливым украинцам уезжать за границу, ведь Украина та страна, которая ничем не может помочь одаренным.

"В этом и вся беда: Украина - страна, которая рождает больше всех талантов на квадратный метр в мире. Однако их она не поливает, не помогает им прорасти. И я говорю всем одаренным: "Уезжайте из этой страны". Господь наделяет человека большим талантом, и если ему не дают прорасти здесь, то нужно искать другую землю, на которой ты будешь творить и отдавать человечеству то, чем тебя наградил Всевышний", - заявил гений современности.

Он признался, что жалеет, что раньше не покинул Украину, а остался здесь жить, ему приходилось продавать свои картины за копейки чтобы хоть как-то выжить. В то время, как за границей они стоили баснословные деньги.

"Я сделал огромную дурость, оставшись в Украине. До сих пор каюсь. Я не должен здесь жить. Украина испортила мою жизнь. Советская Украина: я был за бортом 18 лет, преследования и так далее. Кошмар целый. С 1975 года я мечтал вырваться из ада советского, не вышло. Решил не насиловать свою судьбу, подумал, когда можно будет уехать - сделаю это", - резюмировал Марчук.

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