Ему было всего 29 лет

Известный украинский фигурист Николай Бондарь внезапно ушел из жизни в возрасте 29 лет

Об этом информирует тематический портал Footballua.tv.

Сообщается, что трагедия произошла еще 15 февраля.

Известно, что украинский фигурист Николай Бондарь скончался во сне на 30-м году жизни.

Украинский спортсмен, который последнее время жил и работал в Китайской Республике, вероятно, скончался от остановки сердца.

Точная причина смерти и дата церемонии прощания будут сообщены через некоторое время.

Стоит отметить, что фигурист Николай Бондарь является обладателем бронзовых медалей по фигурному катанию: на чемпионате Украины он трижды завоевывал бронзовую медаль — в 2007, 2008 и 2009 годах.

Николаю исполнилось бы 30 лет в мае этого года. Последнее время он работал тренером в китайском городе Сучжоу, который находится рядом с Шанхаем.

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Художник-постановщик, Народный художник России Валерий Николаевич Филиппов скончался 26 апреля в возрасте 80 лет. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Валерий Филиппов родился 27 января 1939 года в Москве. В 1959-м окончил Московскую художественную школу, в 1965-м — художественный факультет ВГИК.

С 1967 года работал художником-постановщиком на «Мосфильме». Филиппов участвовал в создании картин «Братья Карамазовы», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Коней на переправе не меняют», «Принцесса цирка», «Зимний вечер в Гаграх», «Адъютант его превосходительства», «Бригада». Сотрудничал с режиссерами Пырьевым, Кареловым, Шахназаровым, Меньшовым.

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