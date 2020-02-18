Не стало украинского фигуриста Николая Бондаря, который работал в Китае

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение на сайте Украинской федерации фигурного катания на коньках.

В связи с преждевременной кончиной парня – звезды отечественного спорта, в СМИ появилось немало информации о последнем месте работы фигуриста. Таковым оказался город Сучжоу, что недалеко от Шанхая, Китай. Однако уточняется, что мужчина умер в Киеве. Официальная причина смерти спортсмена - остановка сердца во сне.

Николай Бондарь – бронзовый призер чемпионата Украины 2008, участник юниорского чемпионата мира 2007/2008 и юниорских Гран-при. Он занялся фигурным катанием в 1996 году у тренера Марины Амирхановой. Спустя годы тренировок, его «фирменным» пируэтом на льду были так называемые в этом виде спорта «бабочки».

Напомним, что в самом Китае, где и работал последнее время Бондарь, число умерших от коронавируса достигло 1 770 человек.

Такие данные однародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР по данным на полночь.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены 1,5 тысячи новых случаев заражения коронаврусом.

Напомним, китайские власти вводят уголовное преследование за распространение коронавируса.

Такое решение было принято 15 февраля. Суд постановил, что больных коронавирусом китайцев могут казнить, если они намерено будут скрывать симптомы болезни. Кроме этого, уголовная ответственность светит людям, которые будут искажать информацию о состоянии больного. Например, близким заболевших людей, если они скроют факт болезни.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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