Ситуация с тем, как на Полтавщине, да и по Украине в целом, ополчились против эвакуированных из Уханя сограждан, возмутила участника АТО

О том, как ему больно смотреть на то, что сейчас происходит в Новых Санжарах в Полтавской области, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» написал на своей странице в Фейсбуке.

«А вы еще что-то бормочете о Крыме и Донбасс, а там еще больше украинцев, которые ждут. А Вы тут уже показали, что наши соотечественники Вам не нужны. Не нужны Вам украинцы, потому что Вы манкурты, малороссы ... @ hлы, кто-либо, а не украинцы», – отмечает защитник.

Он с горечью констатирует тот факт, что большинству сограждан нужны только холодильник, чтобы набить свой живот, зомбоящик, чтобы посмеяться над собой, и Инстаграм, где можно выкладывать героические и гламурные фотографии.

«Обидно, больно, мерзко смотреть как вы превратились в стадо и нАрид», – подытожил военный свой короткий пост.

Ранее на эту тему высказалась и народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая. Она искренне сочувствует тем, кто оказался на борту самолета из Уханя, ведь немало соотечественников буквально готовы сделать что угодно, вплоть до уничтожения судна, лишь бы не пустить их в страну. И в этом, уверена Богуцкая, кроется настоящая причина всех бед украинцев.

Мы также писали, что представители ПЦУ призвали людей, которые протестуют против размещения пассажиров самолета из Уханя в Украине, прекратить агрессию и проявить милосердие к собственным согражданам.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

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