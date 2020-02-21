Российский юморист Владимир Винокур предложил разделить Украину на части



Свой комментарий он дал интервью российскому изданию МК.Ru.

По его словам, Россия не причастна к военному конфликту на Донбассе.

«Россия не содействовала тому, чтобы вот в Украине началась война. Россия хотела помочь Украине, хотела обезопасить ее от прихода воинствующих людей. Хотела мирным путем решить все, но… Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете», — заявил юморист.

Кроме того, он уверен, что единственным решением проблем Украины будет раздел территории между соседними государствами.

«Так пускай Австро-Венгрия и Польша заберут себе куски Украины, и тогда все очень мирно произойдет», — убежден он.

Ранее российский актер с украинскими корнями Гоша Куценко поделился своим мнением касательно политики президента России Владимира Путина.

По его словам внешняя политика Путина направлена на сохранения территориальной целостности РФ.

Кроме того, он уверен, что присоединение Крыма к России было законным.

«То, что случилось — законно и официально, и Крым вернулся. Не вернулся, а ушел в состав России. Ну это случилось, правительство не могло действовать иначе. Нас заставили жить согласно законам геополитики», - заключил он.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.