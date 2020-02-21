Под Верховной Радой Украины митингуют шахтеры

Украинские горняки выступили с требование к властям погасить долги. Об этом сообщают « Вести ».

Кроме погашения задолженностей перед рабочими, шахтеры выдвинули настоятельное требование об отказе Украины от поставки зарубежного угля из России. Также труженики жалуются на чудовищные условия работы и требуют их улучшить.

В митинге принимают участие работники всех угольных предприятий государственного сектора, в целом на акцию вышли около 300 человек:

«Протестующие держат плакаты с надписями: "Стоп! Торгівлі вугіллям на крові!", "Гончарук, не тікай від народу", "Шахтарям – гідне життя", "Кропачов поверни награбоване"», - говорится в материале.

Напомним, ранее представители украинских медиа вышли на масштабную акцию протеста под стены Офиса Президента. Акция состоялась 19 февраля. В частности, медийщики заявили о непринятии законопроектов "О медиа" и "О дезинформации", которые по словам митингующих, могут уничтожить свободу слова в Украине.

Украинцы в сети не могли остаться в стороне от этого события и начали активно его комментировать. Многие поддержали акцию протеста, заявив, что давно пора было это сделать. Другие пожелали наказания премьера Гончарука и министров.

"Давно пора. И так долго терпим, что бы чего да не вышло...", "Половину министров с Гончаруком и половину Рады вывести на майдан чтобы люди судили , а не продажные суды", "Давно пора . А мы должны их подержать , потому что если народ будет молчать, то наши депутаты ещё больше оборзеют", "У людей уже накипело ", "Сам виноват! Бешеную собаку надо было сразу изолировать".

Ранее мы писали и о том, что украинцы выступили против снятия моратория на продажу земли. Сообщалось, что утром 15 января, киевляне вышли на акции протеста против "земельной реформы".

Протестующие оперативно перекрыли улицу Институтскую на перекрестке с улицей Липской. Они вышли на акцию протеста с плакатами против снятия моратория на продажу земли.

Также можно было увидеть и плакаты с критикой в адрес действующего министра экономики Тимофея Милованова, который поддержал эту реформу.

Сообщалось о пострадавшем в результате акции протеста.

"По одной из версий, пытавшийся прорваться через блокаду водитель задел протестующего автомобилем. По второй, митингующий сам прыгнул на капот автомобиля, чтобы привлечь внимание. Сейчас он получает медицинскую помощь", - говорилось в сообщении.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Также Politeka писала о том, что толпа окружила Офис Президента, Зеленский скрылся в селе: эксклюзивные кадры.