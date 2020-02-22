С Россией мириться нельзя, либо мы станем ее округом, то есть "Малороссией"

Такое мнение высказал продюсер Игорь Кондратюк в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора понять, что с Путиным не договорится.

"О чем вы хотите договориться, чтобы Россия забрала не только Крым и Донбасс? Вы об этом хотите договориться? Или же Зеленский поймет, что с Россией мириться нельзя, либо мы станем ее округом, то есть "Малороссией". Мне кажется, он до конца не понял, с каким коварным врагом имеет дело", – утверждает Кондратюк.