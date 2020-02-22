С Россией мириться нельзя, либо мы станем ее округом, то есть "Малороссией"
Такое мнение высказал продюсер Игорь Кондратюк в интервью OBOZREVATEL.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора понять, что с Путиным не договорится.
"О чем вы хотите договориться, чтобы Россия забрала не только Крым и Донбасс? Вы об этом хотите договориться? Или же Зеленский поймет, что с Россией мириться нельзя, либо мы станем ее округом, то есть "Малороссией". Мне кажется, он до конца не понял, с каким коварным врагом имеет дело", – утверждает Кондратюк.
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"Не исключаю, что это время мы уже прошлепали – это встреча Зеленского с Меркель и Макроном" – заключил продюсер.
Ранее он предложил решение конфликта на Донбассе. По словам продюсера, в данном вопросе не избежать вынужденной реинтеграции.
Он утверждает, что ему "совершенно безразлично, что думают те люди (которые поддерживают РФ - ред.), которые там живут".
Также мы писали, что Игорь Кондратюк назвал "безголовыми" украинских артистов, выступающих в аннексированном Крыму.
Так он отреагировал на слова министра культуры Владимира Бородянского, который расценил гастроли украинских звезд на временно оккупированных территориях как "смелость".
По мнению Кондратюка, выступать на захваченной агрессором территории "позорно".
Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.
Как писала Politeka, Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался.
Также Politeka писала, что Кондратюк высказал о Путине все, что думает.