Российский певец Филипп Киркоров заявил о готовности говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшения отношений между странами
Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в эфире шоу Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Во время беседы поднялась тема дружбы Киркорова с Зеленским. По его словам, он с радостью бы поехал в Украину, если СБУ снимет запрет.
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"Кто-то должен их восстанавливать. Будем исправлять, буду говорить с другом. Если мне выпадет эта миссия, чтобы наладить отношения и сделать "мостик дружбы", я поеду в Украину. Если СБУ пустит", - заявил певец.
Напомним, Киркоров попал в базу данных "Миротворца" за посещение оккупированного Крыма в 2015 году.
Стоить отметить, что Киркоров не единственный, кто хочет примирить Украину и Россию. Ранее российский актер Гоша Куценко захотел стать миротворцем.
Он заявил, что приходит в ужас, ведь не знает, какой стороне вооруженного конфликта верить.
По словам российского актера театра и кино, он сильно расстроился когда, узнал, что попал в базу «Миротворца» и не может въехать в Украину для встречи с родственниками. Но в то же самое время, Куценко добавил, что все произошло официально и на законных основаниях
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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