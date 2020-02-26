Лето 2020 года запомнится украинцам погодными качелями, обильными ливнями и засухой

Такой прогноз озвучил народный синоптик Назарий Данилюк, передает «РБК-Украина». По его словам, климатическое лето в Украине наступит раньше календарного, но само лето будет очень переменчивым.

Данилюк отметил, что погода летом 2020 года в Украине запомнится погодными качелями. Май будет жарким и засушливым, а в июне начнутся обильные ливни, ветреная погода и слякоть. По словам синоптика, на начало лета лучше не планировать отпуск в Украине, потому что погода будет неблагоприятной для отдыха. В конце июня - начале июля будет сильно штормить.

Июль, наоборот, станет лучшим летним месяцем. Температура воздуха поднимется до 20-24 градусов и будет держаться на такой отметке. На юге Украины температура поднимется до 30-32 градусов. Будет жарко также на Закарпатье и в западных областях. Поэтому, период с 5 июля самый оптимальный для путешествий по Украине. Практически весь июль будет сухо, без дождей.

А вот в августе начнутся погодные качели. В последние дни июля на Украину насунутся сильные ливни и ураганы. На протяжение всего августа погода будет постоянно меняться. Сначала будет дождить, после чего наступать духота и зной. По словам синоптика, к концу августа уже будет заметна осенняя погода, начнет холодать.

Синоптик добавил, что в начале весны украинцы еще столкнуться с климатической зимой. В марте ожидаются морозы и снег, которого практически не было на протяжении зимы.

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