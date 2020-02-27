Погода в Украине 27 февраля резко испортится, значительную часть территории накроют дожди с мокрым снегом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной, северной областях, а также в Виннице, днем пройдут небольшие дожди. Ветер местами достигнет 15-20 м/с. Ночью столбик термометра покажет 1-6 градусов тепла. В южных, восточных областях и Кировоградском регионе, днем будет 4-9 тепла.

В Днепропетровской области и в Крыму столбик термометра покажет 10-15 градусов выше нуля.

В Киеве и области синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью похолодает до 3-5 тепла. Днем воздух прогреется до 5-7 по Цельсию.

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В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров подскочат до +1 - +8 градусов. Известно, что только в восточной части страны будет прохладнее: от 0 до 5 градусов мороза.

Известно и о мощном циклоне Sabine, что станет причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. В Украине же, десятого февраля также будет ветрено: ветер разгуляется не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с.

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