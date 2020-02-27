Идея возвращения русского языка в школы и университеты разделила украинцев

Так, депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин подали в Верховную Раду изменения в законопроект "Об образовании".

Предлагается вернуть право получать в полном объеме образование на родном языке не только коренным народам, к которым в Украине относят только крымскотатарский народ, но и всем национальным меньшинствам. Однако украинцы отреагировали на это неоднозначно.

Стоит отметить, что речь идет не только о среднем образовании, но и о высшем. Кроме того, в документе призывается к тому, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, прежде всего это касается английского и русского языков.

При этом ранее в законе говорилось только об английском языке, а русский уже потом дополнили. Также предлагается, чтобы частные образовательные учреждения могли сами выбирать язык обучения.

Отметим, украинцы по-разному отнеслись к такой инициативе.

«Зачем он нужен? В Украине есть один язык», " Русский язык имеет право быть в наших школах. Мы славянские народы и должны чтить историю", "Очень негативно, язык оккупанта. 300 лет уничтожали нацию, но надо разобраться кто был Гоголь, Пушкин и др. Все это их мифы и легенды и вечная ложь"," Основный язык должен быть только украинский. А русский, как английский, немецкий и т.д. Как иностранный. Ему не должно уделяться больше времени за украинский язык", «Что из-за Путина, не учить языки?», «Все делопроизводство, в том числе обучение должно быть на украинском языке. А все остальные языки должны изучаться по желанию», «Это нормально, когда дети знают несколько языков, я за», - пишут в сети.

Напомним, Мендель вляпалась в языковой скандал и сразу же поплатилась, позорные кадры: Зеленскому будет стыдно.

Как сообщала Politeka, скандал разразился в киевской школе: "Нельзя преподавать на украинском".

Также Politeka писала, что Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире: "Вы украинец или россиянин?"