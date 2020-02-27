Погода в Киеве в марте будет поистине весенней – теплой и солнечной

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Gismeteo.

Но начнется весна в столице с дождя. 1 марта ночью будет только -1 градус, а днем температура поднимется до +7.

С 2 по 8 марта часто будут идти дожди и будет облачно. В то же время иногда дневная температура будет достигать до +7...+14 градусов, а ночная будет примерно +1...+5.

На следующей неделе, с 9 до 15 марта, в Киеве похолодает, но солнце будет чаще выходить из-за туч, осадков почти не будет. Так, по ночам температура будет в пределах -6...+4 градуса, а днями – от 0 до +13.

С 16 и до 22 марта в основном облачно, изредка будет идти дождь, иногда будет становиться солнечно. Ночная температура будет колебаться в рамках -3...+5 градусов, дневная достигнет до +6...+12. Также с 23 по 25 марта почти все время будет солнечно, днями ожидается +13 градусов, по ночам – примерно +1...+3.

Напомним, ранее народный синоптик Назарий Данилюк заявлял, что в начале весны украинцы еще столкнуться с климатической зимой. В марте ожидаются морозы и снег, которого практически не было на протяжении зимы.

При этом лето 2020 года, согласно его прогнозу, запомнится украинцам погодными качелями, обильными ливнями и засухой. Ожидается, что наступит оно раньше календарного.

Данилюк отметил, что погода летом 2020 года в Украине запомнится погодными качелями. Май будет жарким и засушливым, а в июне начнутся обильные ливни, ветреная погода и слякоть. По словам синоптика, на начало лета лучше не планировать отпуск в Украине, потому что погода будет неблагоприятной для отдыха. В конце июня - начале июля будет сильно штормить.

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