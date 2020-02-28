Погода в Украине 28 февраля слетит с катушек, часть регионов ждут сильные дожди с мокрым снегом

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на севере будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до 3-6 градусов тепла. Ночью же похолодает до -2 мороза. Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах. Там столбик термометра покажет 4-7 градусов тепла. Ночью местами похолодает до -2 ниже нуля.

На юге Украины будет солнечно. Днем на улице будет 6-9 градусов тепла. Ночью же ожидается 1-4 градусов по Цельсию.

На востоке и севере ожидаются сильные дожди со снегом. На западной Украине будет 2-6 градусов тепла. А вот ночью ожидается резкое снижение – вплоть до -2 по Цельсию.

А на востоке на улице будет 5-7 тепла. Ночью же воздух остынет до 2-5 выше нуля.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду, которая будет сопровождаться 4-6 градусами тепла. Ночью ожидается похолодание вплоть до -3 мороза.

Ранее народный синоптик Назарий Данилюк заявлял, что в начале весны украинцы еще столкнуться с климатической зимой. В марте ожидаются морозы и снег, которого практически не было на протяжении зимы.

При этом лето 2020 года, согласно его прогнозу, запомнится украинцам погодными качелями, обильными ливнями и засухой. Ожидается, что наступит оно раньше календарного.

Данилюк отметил, что погода летом 2020 года в Украине запомнится погодными качелями. Май будет жарким и засушливым, а в июне начнутся обильные ливни, ветреная погода и слякоть. По словам синоптика, на начало лета лучше не планировать отпуск в Украине, потому что погода будет неблагоприятной для отдыха. В конце июня - начале июля будет сильно штормить.

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