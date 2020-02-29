Детей, чьи останки были обнаружены, считали пропавшими без вести

Об этом пишет Знай.

Сообщается, что жуткая находка была обнаружена на острове Гран-Канария (Испания).

Археологи наткнулись на уникальную пещеру, которая была упакована мумиями. В целом, были найдены останки 62 человек, а также 10 детей.

Погребальная пещера с останками как минимум 72 человек нашли с помощью дрона в ущелье Гуаядек. По информации журналистов, часть тел были завернуты в шкуры животных, а другая – в растительную оболочку, после чего их захоронили.

Вероятно, массовое захоронение было произведено в VII-X веках нашего столетия. Археологи уверяют, что в пещере находятся останки коренного населения Канарских островов, известного как гуанчи. Эта древняя цивилизация переселилась на архипелаг примерно в V веке до нашей эры и была полностью истреблена испанскими завоевателями в XV веке.

Ранее мы рассказывали о том, что в знаменитой пещере Шанидар в Ираке археологи нашли первую «цветочную могилу» неандертальца и останки древних людей. Находку обнаружили на территории местного пещерного кладбища.

Как оказалось, люди здесь были захоронены с соблюдением похожих обрядов. Археологи отмечают, что эта находка доказывает, что неандертальцы могли осознанно хоронить своих сородичей.

Как известно, раньше неандертальцев считали более примитивными, чем кроманьонцы и другие ранние виды. Считалось, что они не умели добывать огонь, у них не было культуры. Открытие же доказывает обратное. Кроме захоронений не так давно ученые обнаружили украшения из когтей птиц, которые также были созданы неандертальцами.

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