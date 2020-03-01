В самом конце Масленицы наступает Прощеное воскресенье. Это удивительный день, когда люди просят прощения за свои проступки, улаживают даже самые серьезные конфликты. А еще они с удовольствием принимают праздничные поздравления. Смотрите красивые стихи и прозу для всех близких.
В 2020 году Прощеное воскресенье отмечают 1 марта. Самое время вспомнить, что плохого вы сделали за прошедший год. Кому нагрубили, с кем поссорились, кому отказали в помощи. Возможно, человек уже забыл об этих случаях. Тем приятнее ему будет ваше внимание. Помните, что нельзя отказывать людям, которые просят прощения в этот день. Не забудьте, какого числа этот праздник, чтобы не упустить шанс помириться с любимым человеком.
Многие задаются вопросом: как правильно просить прощения? Самое главное – искренность. В больших семьях обращаются к родным по старшинству. При этом первым прощения просит самый младший, а после него – глава семейства. Ответить можно по-разному. Но традиционный ответ таков: “Господь простит, и я прощаю”.
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Как появилось Прощеное воскресенье
Говорят, что давным-давно монахи в Палестине и Египте проводили Великий пост в пустыне. Они 40 дней жили и молились с минимальным количеством воды и пищи. Точно так же, как когда-то Иисус Христос.
Это очень опасное занятие. Каждый год монахи рисковали погибнуть во время поста и не дожить до светлого праздника Пасхи. Потому они, на всякий случай, прощались друг с другом, извинялись за прошлые обиды и прощали товарищей. Со временем эту ближневосточную традицию переняли и другие церкви.
Еще одно название праздника – “целовальник”. Не удивительно, ведь по старой традиции принято трижды целоваться, когда просишь прощения. Именно поэтому лучше всего поздравлять лично, лицом к лицу.
Поздравления в стихах на русском
Стихи давно стали одним из лучших способов поздравить близких людей и озвучить пожелание. Это красиво, оригинально и просто приятно. Главное, чтобы получатель любил поэзию. Предлагаем стихи о Прощеном воскресении на разные случаи жизни: короткие для занятых людей и большие красивые стихотворения, которые можно использовать вместо праздничного тоста.
Прощенья попросите вы у всех
За совершённый вами где-то грех.
Он может быть совсем не на виду,
Прощение просите, чтобы отогнать беду.
Я человек, и точно я грешу.
За все у вас прощения прошу.
***
Убегают вдаль года.
Мы так заняты всегда
И порой не замечаем,
Как мы близких обижаем.
Есть чудесное спасенье!
Прощеное воскресенье!
Чтоб прощенья попросить
И обиды отпустить.
***
Друзья, простите мне мои ошибки
И фразы, сказанные невзначай.
Что играл на нервах, как на скрипке,
Что близких обзываю сгоряча.
Я помню неоправданные споры.
И прошу вас всех меня простить
За все ненужные слова и споры.
И больше уж обиды не таить.
***
Пусть будет светлым это воскресенье,
Я искренне прошу у вас прощенья.
Обиды в нашей жизни неизбежны,
И все мы, люди, не безгрешны,
Прошу же все плохое отпустить,
Ссоры и обиды мне простить.
***
Мы глупости порою говорим,
Мы делаем коварные поступки.
На любимых сгоряча ворчим,
Орем друг другу в трубку.
Прощения прошу, тебя любя.
Прости меня сейчас за все обиды.
Прости, что обижала я тебя.
И я прощу за все, чем ты обидел.
***
Есть у нас традиция прощать
Перед тем, как Пост начать —
Душу от обид и гнева,
Мрачных мыслей очищать.
У других просить прощенья,
Получая облегченье,
Как с небес благословенье.
Всех с Прощенным Воскресеньем!
Стихи для поздравления на украинском
Очисти душу і розум,
Прощення у всіх попроси,
І Бог, як дуже попросим,
Сьогодні теж простить!
***
Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,
Вином і млинцями всіх ми пригощаємо.
В Прощену неділю друзів вісх вітаємо,
Просимо пробачення й усіх пробачаємо!
***
Не проста неділя,
Не просто вихідний –
День сьогодні особливий!
Душу для ближніх відкрий.
Ми просимо пробачення,
У Господа і всіх,
Хто має для нас значення.
Спокутуємо гріх.
У Прощену неділю,
Перед самим постом
У прощення я вірю,
Хай це і непросто.
***
Наїдалися млинцями, набирались сили,
Ось і Прощена неділя швидко наступила.
Родичів, сусідів, друзів треба навістити
І у них пробачення чемно попросити.
***
У Прощену неділю
Пробач мене, мій друже.
Я каюся і вірю –
Ты шляхетный дуже!
Від душі тобі бажаю
Любові, миру, процвітання!
Я і сам тебе прощаю.
Прийми мої вітання!
***
Масляна - розговіння!
В Україні свято -
Прощена неділя.
Любі мама й тато,
Пробачте, завинила!
Я ж, в ім'я такого свята,
Щиро всіх простила.
Поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе
Иногда стишок – не лучший способ выразить свои чувства и пожелания. Куда искреннее и проще извиниться своими словами. Особенно перед родными. Если человек находится далеко – можно записать для него видео и отправить по интернету. Поздравление, даже самое серьезное, дополнят прикольные картинки.
Сегодня важный день – Прощеное воскресенье! Прости меня, если случайно чем-то обидел или оскорбил. Желаю, чтобы больше никакая обида не отравляла наши отношения. Знай, что я не злюсь на тебя и прощаю за все неприятные слова и поступки. С Масленицей и началом Великого поста!
***
В это воскресенье поздравляю с Масленицей и прошу прощения за свои поступки. Прости, что обижал, ругался, кричал и обманывал. Обещаю всегда прислушиваться к твоим словам и подбирать выражения. Я прощаю тебя за твои ошибки и верю, что они не повторятся в будущем. Пусть Господь подарит тебе здоровье и благополучие.
***
Сегодня не простой день, а Прощеное воскресенье. Бывает так, что обижаешь человека, сам того не замечая. А бывает, что говорим сгоряча и горько раскаиваемся в своих словах. Все мы не без греха, но Господь велит каяться в неправильных поступках. Я прошу простить меня, если нечаянно оскорбил. Извиняюсь за свой несдержанный характер и признаю свою вину. Желаю вам терпения и всегда хорошего настроения.
***
В Прощёное воскресенье прошу у вас, родные мои, прощения за все ошибки. Простите меня за слова, поступки и мысли, которые могли вас обидеть. Помните, что я вас очень люблю, ценю и уважаю. Пусть никакие случайно брошенные фразы больше никогда нас не ссорят. Здоровья вам, неисчерпаемого оптимизма и уверенности в своих силах. С праздником!
***
Вот заканчивается Масленица и настало Прощеное воскресенье. Самое время простить друг другу все обиды. Давайте забудем все взаимные огорчения и недопонимания. Попросим же Господа, отпустить нам наши грехи, чтобы провести Великий пост и Пасху с чистой душой.
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