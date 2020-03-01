В самом конце Масленицы наступает Прощеное воскресенье. Это удивительный день, когда люди просят прощения за свои проступки, улаживают даже самые серьезные конфликты. А еще они с удовольствием принимают праздничные поздравления. Смотрите красивые стихи и прозу для всех близких.

В 2020 году Прощеное воскресенье отмечают 1 марта. Самое время вспомнить, что плохого вы сделали за прошедший год. Кому нагрубили, с кем поссорились, кому отказали в помощи. Возможно, человек уже забыл об этих случаях. Тем приятнее ему будет ваше внимание. Помните, что нельзя отказывать людям, которые просят прощения в этот день. Не забудьте, какого числа этот праздник, чтобы не упустить шанс помириться с любимым человеком.

Многие задаются вопросом: как правильно просить прощения? Самое главное – искренность. В больших семьях обращаются к родным по старшинству. При этом первым прощения просит самый младший, а после него – глава семейства. Ответить можно по-разному. Но традиционный ответ таков: “Господь простит, и я прощаю”.

Как появилось Прощеное воскресенье

Говорят, что давным-давно монахи в Палестине и Египте проводили Великий пост в пустыне. Они 40 дней жили и молились с минимальным количеством воды и пищи. Точно так же, как когда-то Иисус Христос.

Это очень опасное занятие. Каждый год монахи рисковали погибнуть во время поста и не дожить до светлого праздника Пасхи. Потому они, на всякий случай, прощались друг с другом, извинялись за прошлые обиды и прощали товарищей. Со временем эту ближневосточную традицию переняли и другие церкви.

Еще одно название праздника – “целовальник”. Не удивительно, ведь по старой традиции принято трижды целоваться, когда просишь прощения. Именно поэтому лучше всего поздравлять лично, лицом к лицу.

Поздравления в стихах на русском

Стихи давно стали одним из лучших способов поздравить близких людей и озвучить пожелание. Это красиво, оригинально и просто приятно. Главное, чтобы получатель любил поэзию. Предлагаем стихи о Прощеном воскресении на разные случаи жизни: короткие для занятых людей и большие красивые стихотворения, которые можно использовать вместо праздничного тоста.

Прощенья попросите вы у всех

За совершённый вами где-то грех.

Он может быть совсем не на виду,

Прощение просите, чтобы отогнать беду.

Я человек, и точно я грешу.

За все у вас прощения прошу.

***

Убегают вдаль года.

Мы так заняты всегда

И порой не замечаем,

Как мы близких обижаем.

Есть чудесное спасенье!

Прощеное воскресенье!

Чтоб прощенья попросить

И обиды отпустить.

***

Друзья, простите мне мои ошибки

И фразы, сказанные невзначай.

Что играл на нервах, как на скрипке,

Что близких обзываю сгоряча.

Я помню неоправданные споры.

И прошу вас всех меня простить

За все ненужные слова и споры.

И больше уж обиды не таить.

***

Пусть будет светлым это воскресенье,

Я искренне прошу у вас прощенья.

Обиды в нашей жизни неизбежны,

И все мы, люди, не безгрешны,

Прошу же все плохое отпустить,

Ссоры и обиды мне простить.

***

Мы глупости порою говорим,

Мы делаем коварные поступки.

На любимых сгоряча ворчим,

Орем друг другу в трубку.

Прощения прошу, тебя любя.

Прости меня сейчас за все обиды.

Прости, что обижала я тебя.

И я прощу за все, чем ты обидел.

***

Есть у нас традиция прощать

Перед тем, как Пост начать —

Душу от обид и гнева,

Мрачных мыслей очищать.

У других просить прощенья,

Получая облегченье,

Как с небес благословенье.

Всех с Прощенным Воскресеньем!

Стихи для поздравления на украинском

Очисти душу і розум,

Прощення у всіх попроси,

І Бог, як дуже попросим,

Сьогодні теж простить!

***

Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,

Вином і млинцями всіх ми пригощаємо.

В Прощену неділю друзів вісх вітаємо,

Просимо пробачення й усіх пробачаємо!

***

Не проста неділя,

Не просто вихідний –

День сьогодні особливий!

Душу для ближніх відкрий.

Ми просимо пробачення,

У Господа і всіх,

Хто має для нас значення.

Спокутуємо гріх.

У Прощену неділю,

Перед самим постом

У прощення я вірю,

Хай це і непросто.

***

Наїдалися млинцями, набирались сили,

Ось і Прощена неділя швидко наступила.

Родичів, сусідів, друзів треба навістити

І у них пробачення чемно попросити.

***

У Прощену неділю

Пробач мене, мій друже.

Я каюся і вірю –

Ты шляхетный дуже!

Від душі тобі бажаю

Любові, миру, процвітання!

Я і сам тебе прощаю.

Прийми мої вітання!

***

Масляна - розговіння!

В Україні свято -

Прощена неділя.

Любі мама й тато,

Пробачте, завинила!

Я ж, в ім'я такого свята,

Щиро всіх простила.

Поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе

Иногда стишок – не лучший способ выразить свои чувства и пожелания. Куда искреннее и проще извиниться своими словами. Особенно перед родными. Если человек находится далеко – можно записать для него видео и отправить по интернету. Поздравление, даже самое серьезное, дополнят прикольные картинки.

Сегодня важный день – Прощеное воскресенье! Прости меня, если случайно чем-то обидел или оскорбил. Желаю, чтобы больше никакая обида не отравляла наши отношения. Знай, что я не злюсь на тебя и прощаю за все неприятные слова и поступки. С Масленицей и началом Великого поста!

***

В это воскресенье поздравляю с Масленицей и прошу прощения за свои поступки. Прости, что обижал, ругался, кричал и обманывал. Обещаю всегда прислушиваться к твоим словам и подбирать выражения. Я прощаю тебя за твои ошибки и верю, что они не повторятся в будущем. Пусть Господь подарит тебе здоровье и благополучие.

***

Сегодня не простой день, а Прощеное воскресенье. Бывает так, что обижаешь человека, сам того не замечая. А бывает, что говорим сгоряча и горько раскаиваемся в своих словах. Все мы не без греха, но Господь велит каяться в неправильных поступках. Я прошу простить меня, если нечаянно оскорбил. Извиняюсь за свой несдержанный характер и признаю свою вину. Желаю вам терпения и всегда хорошего настроения.

***

В Прощёное воскресенье прошу у вас, родные мои, прощения за все ошибки. Простите меня за слова, поступки и мысли, которые могли вас обидеть. Помните, что я вас очень люблю, ценю и уважаю. Пусть никакие случайно брошенные фразы больше никогда нас не ссорят. Здоровья вам, неисчерпаемого оптимизма и уверенности в своих силах. С праздником!

***

Вот заканчивается Масленица и настало Прощеное воскресенье. Самое время простить друг другу все обиды. Давайте забудем все взаимные огорчения и недопонимания. Попросим же Господа, отпустить нам наши грехи, чтобы провести Великий пост и Пасху с чистой душой.

Напомним, Масленица 2020: история, обычаи, приметы, когда отмечать и чего нельзя делать.

Как сообщала Politeka, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха в 2020 году.

Также Politeka публиковала календарь питания на Великий пост: расписание по дням.