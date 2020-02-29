"Нафтогаз" может прекратить поставки голубого топлива в ряд предприятий-производителей тепла
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Причиной такого решения станет задолженность за голубое топливо. В "черном списке" оказались 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.
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Должников сообщили письменно о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.
Для избежания рисков прекращения теплоснабжения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО.
Ранее мы сообщали, что в Кабмине придумали, как заставить украинцев оплачивать потерявшиеся по дороге к квартирам воду и тепло
Согласно новому закону и нормативам, поставщики услуг должны будут получать деньги по показателям домового счетчика. Если же показания домового счетчика и индивидуальных счетчиков в квартирах не будут сходиться, разницу оплатят жильцы дома. Новая норма коснется тех домов, где индивидуальные счетчики есть в более чем 70% квартир.
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