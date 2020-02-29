"Нафтогаз" может прекратить поставки голубого топлива в ряд предприятий-производителей тепла

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Причиной такого решения станет задолженность за голубое топливо. В "черном списке" оказались 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.

Должников сообщили письменно о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.



Для избежания рисков прекращения теплоснабжения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО.