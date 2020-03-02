Год назад в Украине внедрили индексацию пенсий. Благодаря ей миллионы украинских пенсионеров должны получать существенную прибавку. Пора разобраться, в чем суть индексации, будет ли повышение в 2020 году, когда ждать улучшения и кому полагается надбавка.

Что такое индексация пенсий

В 2019 году украинские власти впервые провели индексацию пенсий. Это автоматическое "осовременивание" выплат, когда правительство пересчитывает и повышает размер пенсии, учитывая рост цен и среднюю заработную плату по стране. В прошлом году повышение получили более 10,3 миллиона пенсионеров. Рост пенсий составил около 15%.

Для расчета индексации используется специальная формула, предусмотренная в Законе о пенсионном страховании: 50% годового показателя инфляции + 50% повышения средней зарплаты.

Подсчитаем, какие же надбавки положены пенсионерам в 2020 году. За весь 2019-й год инфляция составила 4,2%. Берем половину – 2,1%. Средняя заработная плата по стране увеличилась примерно на 18%, получаем еще 9%. В итоге пенсионеры должны получать на 11% больше. Сейчас средняя пенсия в Украине – около трех тысяч гривен. Значит, в среднем прибавка составит 330 гривен.

В 2019 году к пенсиям добавили 15%. Меньшая прибавка в 2020 году связана с тем, что рост инфляции в последнее время снизился.

Будет ли индексация пенсий в 2020 году?

Весна пришла, а пенсионные выплаты еще не повысили. В понедельник, 2 марта, премьер-министр Алексей Гончарук провел брифинг. Он заявил, что пока индексации пенсий не будет. По словам премьера, Кабмин не подготовил соответствующее решение, и неизвестно, когда чиновники закончат работать над этим. Сам Гончарук не озвучил окончательный срок.

"В соответствии с законом мы в течение года должны принимать решение. То есть нет четкого периода, когда такое решение должно быть утверждено. В течение года принимаем решение с какого момента и с какой даты должна быть индексация. Это решение в стадии разработки", – подчеркнул глава Кабмина.

Очень странная задержка, учитывая, что с прошлого года пенсии должны индексироваться автоматически. Незадолго до отставки бывший премьер Владимир Гройсман отметил: «Для перерасчета пенсий не нужно принимать отдельных решений Правительства или парламента”. Выплаты полагалось поднять с 1 марта 2020 года.

В Пенсионном фонде рассказывают, что время, порядок и процент повышения роста пенсий определяют по решению правительства. Этого требует статья 42 Закона Украины №1058. Главное, чтобы решение приняли до конца года (хоть в декабре).

По словам Гончарука, пенсии могут повысить в ближайшие месяцы (марте, апреле или мае), ведь решение уже находится в разработке. Чиновникам нужно время, чтобы подсчитать точные данные и внести цифры в бюджет. Затягивание сроков играет на руку Кабмину. Ведь пока не пройдет индексация, расходы на пенсионеров будут меньшими.

В последнее время много разговоров об отставке действующего Кабмина. Если правительство распустят, пенсионеры точно останутся без прибавки надолго: пока наберут новый состав, пока министры примут дела, пока дойдет очередь до пенсий. Хорошо, если выплаты увеличатся до конца года.

Кому повысят пенсии в 2020 году

Всего в Украине насчитывается более 11 миллионов человек, которым положено доплатить. Согласно закону, в Украине индексации подлежат пенсии по:

возрасту;

выслуге лет (врачи и педагоги, отдавшие профессии 30 или больше лет);

инвалидности;

в связи с потерей кормильца.

Важный нюанс: украинцам, которые ушли на пенсию в 2019-2020 годах по возрасту, индексировать пенсии не собираются. Чтобы претендовать на прибавку, пенсионеру нужно пробыть на заслуженном отдыхе хотя бы год.

Около 3,5 миллиона пенсионеров не попадают под индексацию в этом году. Прибавку не получат, ученые, чиновники, помощники нардепов и лица, которым назначили специальные пенсии или пожизненное содержание (например, судьи). Но только в том случае, если сумма будет большей, чем размер трудовой пенсии по возрасту. Если же меньшей – автоматически индексируют.

Украинцам, которым выплачивают максимальную пенсию, тоже ничего поднимать не будут. В январе 2020 года максимум был 16 380 гривен. Не будут повышать и социальную пенсию. Такую выплачивают лицам, которым не хватает трудового стажа для получения минимальной.

Если пенсионер работает, то тоже может рассчитывать на перерасчет пенсий, но попозже. Повышение выплат работающим ожидается в апреле текущего года. Есть определенные условия: прибавку смогут получить граждане, которые работают более двух лет с момента назначения пенсии. Для этого им необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и подать заявку до даты ухода на пенсию.

После увольнения пенсионеры сразу же имеют право на прибавку. Чтобы пенсию проиндексировали вовремя, нужно сообщить о новом статус в Пенсионный фонд. Напомним, что неработающим уже долгое время выплаты индексируют автоматически, не нужно никуда идти.

Как повысят пенсии военным и силовикам

Выплаты военнослужащим и сотрудникам МВД – это отдельная тема. Их индексируют и рассчитывают по другому закону.

24 декабря 2019 года Кабмин специальным указом поднял пенсии для некоторых категорий. Так с 1 января пересчитали выплаты для военных и силовиков, которым назначили пенсии до марта 2018 и индексировали с января 2018 года. Им теперь дополнительно выплачивают 100% от суммы мартовского повышения двухлетней давности.

Теперь больше получают бывшие сотрудники милиции, которым в 2016 году пересчитали пенсии соответственно должностям в Нацполиции. С января 2020-го им положена прибавка в 100% от разницы между суммой повышенной пенсии за месяц с 1 января 2016 года и пенсией в 2016-2017 годах. Государство будет так доплачивать до тех пор, пока не выплатит всю накопившуюся разницу.

Что будет с минимальной пенсией в 2020 году

Последний раз минимальную пенсию в Украине повышали в декабря 2019 года. Сейчас она держится на уровне 1639 гривен. В 2020 году “минималку” повысят дважды: летом и зимой.

С 1 июля правительство прибавит 73 гривны, подняв уровень пенсии до 1712 гривен. А в декабре – еще на 57 гривен. Под конец года минимальные выплаты повысятся до 1769 гривен. Сколько же выходит за год? После всех плановых прибавок минимальная пенсия в Украине будет на 131 гривну больше, чем сейчас.

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