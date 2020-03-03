Жительница Новых Санжар, которая бросала камни в сторону автобуса с эвакуированными из Китая, впервые прокомментировала ситуацию

В частности, женщина заявила, что ей не стыдно за свои действия, передает канал "Pavlovsky News". (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отметим, женщина уточнила, что она бросала в полицию, а не в приехавших людей. Вместе с тем она согласилась, что "в той ситуации" "могла и попасть" по транспортному средству с людьми.

«Я стала впереди машины. Нас начали брызгать газом. Бить, толкать. Мы как женщины взяли камни и бросали камешками в них. Не в автобусы. Может, и в автобус попали. Тогда такая заваруха была», - рассказала женщина.

Она добавила, что не хотела, чтобы автобусы заехали на территорию Новых Санжар, потому что "у них дети". И что "по тому, как везли людей, можно быть посчитать, что везут больных".

«Вы на видео посмотрите. Как они запакованы были. Водители запакованы были… Если здоровые люди – зачем так запаковывать?.. Мне стыдно за одно — за матерщину. Учителя видели, и это же я своих детей опозорила. Мне только за мат стыдно. За то, что я швыряла камни, мне не стыдно», - заявила она.

Отметим, женщине вручили подозрение в хулиганстве. Ей грозит штраф до 4 тысяч гривен. Она согласилась, что если его присудят, то "будет стараться его выплатить". Женщина добавила, что не верит в то, что 5 марта людей выпишут. И что даже если это произойдет, то больше детей в санаторий отдыхать не отпустит, "потому что страшно".

Напомним, 20 февраля, когда в Новые Санжары Полтавской области привезли на карантин эвакуированных из китайского Уханя, местные жители устроили протест. Они жгли шины, бросали в автобусы с людьми камни и палки.

В результате пострадали 9 сотрудников полиции и двое участников протестов. В полиции возбудили два уголовных дела.

Напомним, назван главный виновник ада в Новых Санжарах.

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