В этом году Госбюджетом предусмотрено повышение соцвыплат на детей
Они будут меняться в течение 2020 года.
Декретные выплаты
Право на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году должна каждая беременная женщина. Даже несовершеннолетняя.
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Отпуск в связи с беременностью и родами составляет 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после.
Размер пособия по беременности и родам в 2020 году составит:
за 126 дней: с 1 января — 2207 грн., с 1 июля — 2307 грн., с 1 декабря — 2383 грн.
за 140 дней: с 1 января — 2452 грн., с 1 июля — 2563 грн., с 1 декабря — 2648 грн.
за 180 дней: с 1 января — 3153 грн., с 1 июля — 3295 грн., с 1 декабря — 3405 грн.
Выплаты по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа:
- 50% средней зарплаты – при страховом стаже до 3 лет;
- 60% средней зарплаты – при страховом стаже 3-5 лет;
- 70% средней зарплаты – при страховом стаже 5-8 лет;
- 100% средней зарплаты страховой стаж более 8 лет.
Безработные также имеют право на декретные выплаты.
Выплаты при рождении малыша
После консультаций с органами государственной власти и экспертами, действующий механизм начисления выплат оставили без изменений.
Увеличение выплат на ребенка
Новым законом "О выводах и предложениях к Закону Украины о Государственном бюджете на 2020 год" предусмотрено такое повышение выплаты детского пособия:
при рождении первого ребенка — 100 000 гривен (сразу выплачивается 25 000 грн., затем по 2083 грн. ежемесячно)
при рождении второго ребенка — 200 000 гривен (сразу выплачивается 50 000 грн., затем по 4166 грн. ежемесячно)
при рождении третьего ребенка — 400 000 гривен (сразу выплачивается 100 000 грн., затем по 8333 грн. ежемесячно)
Алименты от государства предоставляются в размере, который равен разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. В 2020 году пособие составляет:
детям до 6 лет: с 01.01.20 — 889,5 гривен, с 01.07.20 — 929,5 гривен, с 01.12.20 — 960,5 гривен
детям 6-18 лет: с 01.01.20 — 1109 гривен, с 01.07.20 — 1159 гривен, с 01.12.20 — 1197,5 гривен
Помощь с опеки и попечительства
Денежная помощь назначается и выплачивается официальным опекунам или попечителям ребенка. Сумма пособия по опеке и попечительству в 2020 году составляет 2 прожиточных минимума:
для детей до 6 лет: с 01.01.20 — 3558 грн., с 01.07.20 — 3718 грн., с 01.12.20 — 3842 грн.
для детей 6-18 лет: с 01.01.20 — 4436 грн., с 01.07.20 — 4636 грн., с 01.12.20 — 4790 грн.
Ранее мы писали, что родители в Украине имеют право выбирать, кто из них воспользуется правом на отпуск.
Однако ухаживать за младенцем могут и другие члены семьи.
В Украине законодательством предусмотрено два вида декретного отпуска. Первый дается в связи в связи беременностью и родами. Логично, что такой тип получают только мамы.
Во втором случае дается отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Тогда право на отпуск имют сразу несколько членов семьи: это могут быть отец, бабушки и дедушки, а также другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком.
Кроме того, родственники могут брать отпуск по очереди. Разрешается такая ситуация, когда первый год за ребенком смотрит мама, а следующий год - отец. В случае наличия медицинских показаний, декретный отпуск могут продлить до 6 лет.
Закон предусматривает, что за ушедшим в отпуск по уходу за ребенком отцом сохраняется рабочее место. В этом время ему насчитывается пенсионный стаж, а на ребенка начисляется социальная помощь. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска.
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