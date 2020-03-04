Сержант Оксана Юселевич рассказала, почему она не захотела нежиться в мирной жизни и пошла служить на передовую на востоке Украины

Как сообщает Politeka.net, свою историю Оксана Юселевич рассказала на странице 30-й бригады ОМБр имени князя Константина Острожского в Facebook.

Оксана обратилась в военкомат, так как поняла, что ее навыки на войне ценнее, чем в больнице в мирной Черкасской области.

Спустя некоторое время ее отправили на прохождения военной службы по контракту в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2016 год женщина служит в первом механизированном батальоне, который выполняет задачи на линии соприкосновения.

Женщина взяла небольшой перерыв после окончания первого контракта, но не смогла догло сидеть дома.

"Находясь дома, слышу по телевидению, что на направлении где стоят мои ребята обстрелы, и есть раненые. Я задаю себе вопрос: Почему я не там? Я там нужна! Душа щемит, что я не рядом с ними. Бывает, дома, идешь по улице, люди расслаблены, спокойны, я в этот момент думаю о наших военных, в то время в окопах делают все для того, чтобы большая часть страны жила спокойно", – рассказала женщина.

Впоследствии Юселевич вернулась служить в свой батальон, несмотря на возможность пойти в тыловые части. Она отметила, что не жалеет о своем решении.

"Здесь чувствуешь, что ты нужна ребятам, которые тебе доверяют. Коллеги с которыми я работала в больнице до сих пор удивлены, что променяла белый халат и туфли на форму и разные малоблагоприятные условия на передовой", - вспомнила сержант.

"Мечтаю, чтобы в Украине закончилась война, вернуться домой к детям, знать, что все живы, все здоровы, в надежде, что все спокойно!" – поделилась медик.

В 2018 году президент наградил Юселевич медалью "За воинскую службу Украине". Женщина сказала, что это стало неожиданностью для нее, но все же приятно поразило. Но женщина восприняла получение награды довольно спокойно, отметив, что лучший для нее подарок, когда здоровы украинские военнослужащие.

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