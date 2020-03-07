Девушка призналась, что уже давно испытывает трепетные чувства к российскому президенту Владимиру Путину
Так, 6 марта во время визита политика в город Иваново, его обступили представители народа. Внимание публики привлекла одна девушка, которая дерзко попросила Путина взять ее замуж. Последнего хоть и обескуражило поведение молодой "невесты", но он нашелся что ответить.
«Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали — девушка станет известна теперь на всю страну», - отреагировал президент РФ.
Кадры опубликованы в Инстаграм.
Как оказалось, девушка успела передать Путину свою фотографию, на которой был записан номер ее телефона. Общаясь с журналистами, она рассказала, что давно следит за деятельностью своего кумира и даже влюблена в него.
Напомним, в 2013 году Путин развелся с женой Людмилой после 30 лет брака. С тех пор о личной жизни политика ничего неизвестно. Как в прочем, не любит он распространятся и о двух своих дочерях с внуками.
Ранее мы сообщали, в сети разгромили за внешность предполагаемую дочь Путина - Катерину Тихонову. Она засветилась в новостях по поводу того, что возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем при МГУ.
Россияне взорвались в сети саркастическими высказываниями по поводу внешности Тихоновой. Многие отметили, что необычная форма черепа Катерины напоминает им "рептилоида", "гуманоида", а также известного пришельца из американского фильма ужасов "Чужой".
"Будет папе мозги апгрейдить? Безнадёга всё это, там лоботомия нужна, а лучше ампутация"; "морда у нее как реплоида"; "Чучело"; "Она сама на киборга похожа чем то"; "Чо то она на гуманоида похожа.. Яблоко от вишенки не далеко падает. Если папа рептилоид.."; "Не думал что скайнет обретёт столь нелепое воплощение в реальности", - писали в комментариях.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.