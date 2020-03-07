Девушка призналась, что уже давно испытывает трепетные чувства к российскому президенту Владимиру Путину

Так, 6 марта во время визита политика в город Иваново, его обступили представители народа. Внимание публики привлекла одна девушка, которая дерзко попросила Путина взять ее замуж. Последнего хоть и обескуражило поведение молодой "невесты", но он нашелся что ответить.

«Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали — девушка станет известна теперь на всю страну», - отреагировал президент РФ.

Кадры опубликованы в Инстаграм.

Как оказалось, девушка успела передать Путину свою фотографию, на которой был записан номер ее телефона. Общаясь с журналистами, она рассказала, что давно следит за деятельностью своего кумира и даже влюблена в него.

Напомним, в 2013 году Путин развелся с женой Людмилой после 30 лет брака. С тех пор о личной жизни политика ничего неизвестно. Как в прочем, не любит он распространятся и о двух своих дочерях с внуками.

Ранее мы сообщали, в сети разгромили за внешность предполагаемую дочь Путина - Катерину Тихонову. Она засветилась в новостях по поводу того, что возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем при МГУ.

Россияне взорвались в сети саркастическими высказываниями по поводу внешности Тихоновой. Многие отметили, что необычная форма черепа Катерины напоминает им "рептилоида", "гуманоида", а также известного пришельца из американского фильма ужасов "Чужой".